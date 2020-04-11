18:02 (мск), источник: ТАСС
Песков раскритиковал попытки стран устроить гонку в спасении других государств
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/.
«То, что на нынешней кризисной стадии, когда в основном все страны переживают жесточайший кризис, связанный с пандемией, ряд государств вступает в гонку за лидерство по оказанию помощи другим странам, в гонку за первенство в мировом спасителе от коронавируса, не думаю, что это хорошо», — сказал он в субботу в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
«Не думаю, что пациенты, которые умирают без оказания необходимой помощи в больницах, могут гордиться своей страной
«Беспрецедентность этой пандемии, беспрецедентность кризиса продемонстрировала, мягко говоря, то, что эффективность упомянутых международных структур оставляет желать лучшего», — сказал представитель Кремля, комментируя высказывание ведущего программы об отсутствии эффективности в условиях пандемии со стороны таких структур, как ВОЗ, ВТО и «Большая двадцатка».
Песков отметил, что в сфере экономики международные структуры не работают, страны действуют сами по себе. «Мы видим, что другие международные организации явно не были спроектированы для действий, для кризисного мененджмента подобных ситуаций», — добавил он.
По словам Пескова, нынешняя ситуация является поводом для анализа последствий кризиса и того, как дальше развивать международные структуры для достижения их «реально эффективного действенного состояния». «Сейчас мы не можем признать удовлетворительной работу упомянутых организаций», — заключил представитель Кремля.