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18:02 (мск), источник: ТАСС

Песков раскритиковал попытки стран устроить гонку в спасении других государств

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подверг критике попытки ряда государств в кризисной ситуации в связи с пандемией коронавируса устроить гонку за лидерство в спасении других стран.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:31 MSK, 11.04
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«То, что на нынешней кризисной стадии, когда в основном все страны переживают жесточайший кризис, связанный с пандемией, ряд государств вступает в гонку за лидерство по оказанию помощи другим странам, в гонку за первенство в мировом спасителе от коронавируса, не думаю, что это хорошо», — сказал он в субботу в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Не думаю, что пациенты, которые умирают без оказания необходимой помощи в больницах, могут гордиться своей страной из-за того, что она заняла первое место по оказанию помощи другим», — пояснил Песков.

По его словам, пандемия коронавируса продемонстрировала, что ряд международных организаций оказались неэффективными в условиях кризиса.
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«Беспрецедентность этой пандемии, беспрецедентность кризиса продемонстрировала, мягко говоря, то, что эффективность упомянутых международных структур оставляет желать лучшего», — сказал представитель Кремля, комментируя высказывание ведущего программы об отсутствии эффективности в условиях пандемии со стороны таких структур, как ВОЗ, ВТО и «Большая двадцатка».

Песков отметил, что в сфере экономики международные структуры не работают, страны действуют сами по себе. «Мы видим, что другие международные организации явно не были спроектированы для действий, для кризисного мененджмента подобных ситуаций», — добавил он.

По словам Пескова, нынешняя ситуация является поводом для анализа последствий кризиса и того, как дальше развивать международные структуры для достижения их «реально эффективного действенного состояния». «Сейчас мы не можем признать удовлетворительной работу упомянутых организаций», — заключил представитель Кремля.

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