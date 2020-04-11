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17:44 (мск), источник: РИА Новости

В Китае рассказали, сколько стоит лечение пациентов с COVID-19

ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости. Средний уровень расходов на лечение одного пациента с COVID-19 в Китае составляет около 21,5 тысячи юаней (более 3 тысяч долларов), лечение тяжелобольного пациента с коронавирусом обходится в 150 тысяч юаней (более 21,3 тысячи долларов), сообщил глава департамента по вопросам управления медицинскими услугами управления медицинского обеспечения КНР Сюн Сяньцзюнь.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано13 584 +1 667
Скончалось106 +12
Выздоровело1 045 +250
Инфицировано1 721 353 +99 186
Скончалось104 800 +7 536
Выздоровело389 651 +24 401
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:31 MSK, 11.04
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«По состоянию на 6 апреля расходы на лечение в стационаре одного пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в среднем уже достигли 21,5 тысячи юаней. В настоящее время расходы на лечение одного тяжелобольного пациента с коронавирусом превышают 150 тысяч юаней, в редких случаях расходы на лечение пациентов в критическом состоянии достигали нескольких сотен тысяч юаней, иногда и более 1 миллиона юаней», — заявил Сюн Сяньцзюнь, слова которого приведены на сайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

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Он также сообщил, что по состоянию на 6 апреля общая сумма расходов всех регионов страны на обследование и лечение пациентов с подтвержденным диагнозом и пациентов с подозрением на заражение составило более 1,48 миллиарда юаней (211 миллионов долларов), медстраховка покроет расходы на сумму в 990 миллионов юаней, то есть 66,6%.

Тем не менее, пока непонятно, кто именно и когда получит страховую компенсацию, так как чиновник указал, что указанная сумма включает в себя счета на медуслуги лишь 51 тысячи 983 пациентов с подтверждённым диагнозом, проходивших лечение в больницах страны, при этом число выявленных подтверждённых случаев в КНР уже давно превысило 80 тысяч.

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Из общей суммы на подверженные случаи приходится 1,11 миллиарда юаней, страховка покроет 746 миллионов, то есть 66,7%, на пациентов с подозрением на коронавирус — 368 миллионов юаней, страховка покрывает 245 миллионов юаней или 66,6%.

При этом отмечается, что цифры по расходам пока не окончательные, так как еще не подсчитаны все счета выздоровевших людей, также еще довольно много тех, кто до сих пор проходит лечение, среди них высокий процент тяжелобольных, поэтому, скорее всего в будущем средний уровень расходов на лечение от коронавируса возрастет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.

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10:48 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:31 MSK, 11.04
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