В Китае рассказали, сколько стоит лечение пациентов с COVID-19

«По состоянию на 6 апреля расходы на лечение в стационаре одного пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в среднем уже достигли 21,5 тысячи юаней. В настоящее время расходы на лечение одного тяжелобольного пациента с коронавирусом превышают 150 тысяч юаней, в редких случаях расходы на лечение пациентов в критическом состоянии достигали нескольких сотен тысяч юаней, иногда и более 1 миллиона юаней», — заявил Сюн Сяньцзюнь, слова которого приведены на сайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
Он также сообщил, что по состоянию на 6 апреля общая сумма расходов всех регионов страны на обследование и лечение пациентов с подтвержденным диагнозом и пациентов с подозрением на заражение составило более 1,48 миллиарда юаней (211 миллионов долларов), медстраховка покроет расходы на сумму в 990 миллионов юаней, то есть 66,6%.
Тем не менее, пока непонятно, кто именно и когда получит страховую компенсацию, так как чиновник указал, что указанная сумма включает в себя счета на медуслуги лишь 51 тысячи 983 пациентов с подтверждённым диагнозом, проходивших лечение в больницах страны, при этом число выявленных подтверждённых случаев в КНР уже давно превысило 80 тысяч.
Из общей суммы на подверженные случаи приходится 1,11 миллиарда юаней, страховка покроет 746 миллионов, то есть 66,7%, на пациентов с подозрением на коронавирус — 368 миллионов юаней, страховка покрывает 245 миллионов юаней или 66,6%.
При этом отмечается, что цифры по расходам пока не окончательные, так как еще не подсчитаны все счета выздоровевших людей, также еще довольно много тех, кто до сих пор проходит лечение, среди них высокий процент тяжелобольных, поэтому, скорее всего в будущем средний уровень расходов на лечение от коронавируса возрастет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.