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15:48 (мск), источник: "Российская газета"

Генетики: в разных частях света коронавирус мутировал по-разному

Исследователи из Кембриджа проследили «эволюционные пути» вируса SARS-CoV-2 и установили, что новый коронавирус по мере распространения из Азии в Европу, Северную Америку и Австралию претерпел как минимум три мутации.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:19 MSK, 11.04
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Группа ученых использовала данные из 160 вирусных геномов, отобранных по всему миру в период с 24 декабря 2019 года по 4 марта 2020 года. Исследование выявило различные варианты COVID-19, которые пока обозначаются, как «А», «B» и «C». При этом так называемые «вирусные линии», нанесенные на карту, продемонстрировали неожиданные результаты.

Изначальный тип «А», который, как считается, передался людям человеку от летучих мышей, не оказался преобладающим в Ухане. Он действительно был зафиксирован у ряда пациентов из китайского города, но наибольшее распространение получил в США и Австралии.

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По всей видимости, в Китае исходный вирус достаточно быстро мутировал в тип «В», он и вызвал эпидемию. Второй вариант COVID-19 был диагностирован у большинства пациентов в Восточной Азии, но за пределы региона не вышел.

По Европе преимущественно распространилась третья разновидность нового штамма коронавируса — «С». Хотя в Швейцарии, Германии, Бельгии и Нидерландах доминирующим оказался тип «В». Мутацию «С» выявили у первых пациентов во Франции, Италии, Швеции и Англии. Данный тип полностью отсутствует в выборке вирусных геномов на материковом Китае, но единичные его случаи отмечены в Сингапуре, Гонконге и Южной Корее.

По словам автора исследования генетика Питера Форстера, число мутаций и полученная карта их распространения показывает точные пути движения вируса. Так, например, можно сказать, что в Италию COVID-19 был занесен из Германии и Сингапура.

— Методы генетической сети, которые мы использовали, помогают точно проследить установленные пути заражения. Таким образом, мы с большой долей вероятности сможем установить будущие «горячие точки» заболевания и принять доступные превентивные меры, — сказал ученый.

Форстер отметил, что SARS-CoV-2 продолжит изменяться. Ему это необходимо, чтобы преодолевать устойчивость иммунной системы, которая имеет различия у представителей разных народов и разных частей планеты. Подобное поведение вируса подтверждается локализацией типа «В» в Восточной Азии — чтобы выйти за пределы региона, ему потребовалась мутация.

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Источник:©Аргументы и факты
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