Предсказан рост числа дел о разводах и банкротствах в России

«Несколько областей я вам назову, где будет наибольшее количество дел начиная с середины лета.
По словам юриста, в стране также вырастет количество дел по уголовным статьям, связанным с мошенничеством и злоупотреблением положением. «К сожалению, вирус устроен так, что когда в экономику вливаются триллионы рублей, понятно совершенно “прилипать” к рукам нечистоплотным», — пояснил он и добавил, что по этим направлениям будет много работы.
Ранее в марте россиянам захотели запретить жениться и разводиться
По последним данным, в России зафиксировано более 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. 106 человек умерли, свыше тысячи — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.