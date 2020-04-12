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04:36 (мск), источник: Аргументы и факты

Чем лечат COVID-19. Пока нет вакцины, врачи используют другие препараты

Благодаря новостям и социальным сетям мы все стали специалистами по коронавирусной инфекции. Знаем все о том, как распространяется вирус, как защищаться от него, каковы симптомы болезни. Но вот про лекарства мы знаем очень мало.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано13 584 +1 667
Скончалось106 +12
Выздоровело1 045 +250
Инфицировано1 776 157 +80 018
Скончалось108 804 +6 135
Выздоровело402 903 +26 703
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:15 MSK, 12.04
Источник: Reuters

Откуда берутся препараты, которыми лечат COVID-19? Хорошо известно, что лекарства создаются, разрабатываются и испытываются в течении многих лет. И даже если все это делать по ускоренной процедуре, новое лекарство от этой инфекции не создашь за несколько месяцев. Вывод один — нужно искать препараты против COVID19 из уже имеющихся лекарств.

Все лекарства пока экспериментальные

«Сегодня COVID-19 лечат препаратами, которые используют при ВИЧ, гепатите С, лихорадке Эбола, малярии и других болезнях, — объясняет доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов. — Это значит, что пока нет специфических противовирусных препаратов при этой инфекции. То есть эти назначения в определенной степени экспериментальные, и дозу их подбирают эмпирически. Чаще их используют при тяжелом и среднетяжелом течении болезни.

Это не самые безопасные средства, и об их профилактическом назначении речь не идет. Говорить, какое лекарство эффективно, а какое нет, пока сложно. Опубликованные данные их исследований порой противоречивы.

С точки зрения доказательной медицины эти лекарства при COVID-19 ещё не изучены. Да это и невозможно, учитывая короткий период существования болезни и трудность организации строгих и масштабных клинических испытаний во время эпидемии.

Препараты подбирают «на глазок»

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В определенной степени можно сказать, что препараты подбирают «на глазок». Например, поскольку новый коронавирус больше всего похож на возбудителей тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (БВРС, или MERS), то уместно ожидать, что препараты, показавшие себя эффективными во время вспышек этих инфекций, будут активны и в данную пандемию.

Или другой подход: возбудитель COVID-19 относится к РНК-вирусам, и поэтому не исключено, что некоторые препараты эффективные против других вирусов, содержащих не ДНК, а РНК, могут помочь и при этой инфекции. РНК-вирусов много, и среди прочего они вызывают лихорадку Эбола, гепатит С, грипп и многие простуды. Именно по этой причине некоторые противовирусные препараты, используемые при этих инфекциях, пробуют применять и при COVID-19.

Возможны и другие причины, по которым старые препараты пробуют при новой инфекции. Иногда они очень сложны и понятны только специалистам.

Аптечка против коронавируса

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Препаратов, которыми сегодня пробуют лечить коронавирусную инфекцию, много. Давайте теперь пройдемся по основным из них.

Лопинавир/ритонавир. Это комбинация сразу из двух активных лекарств для лечения ВИЧ. Ранее её использовали в лечении SARS и MERS — инфекций-предшественников COVID-19. На этом основании препарат и включили в официальные рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции во многих странах. Но опубликованные результаты его применения при COVID-19 противоречивы. Стоит оно достаточно дорого — от 1400 до 6000 рублей на лечение одного пациента.

Рибавирин применяется при гепатите С, ранее использовался при SARS (тоже вызывается коронавирусом), но результаты неоднозначные. Препарат тормозит размножение (репликацию) вирусов. Стоит недорого, упаковка на один курс из 30 таблеток или капсул продается за 100−600 руб. Могут понадобиться две упаковки. Но рибавирин можно применять только под контролем врачей, которые имеют опыт лечения таким препаратом. Средство достаточно токсичное, и это ограничивает его широкое применение.

Рекомбинантный интерферон бета-1b. Есть несколько таких препаратов в России, их обычно используют при рассеянном склерозе. Но этот интерферон обладает ещё широким, но неспецифическим противовирусным действием. То есть он активен не только против коронавируса, но в отношении других вирусов. Имеет ряд эффектов, которые могут быть весьма полезны при COVID-19. Например, уменьшает количество воспалительных цитокинов, которые играют главную роль в так называемом «цитокиновом шторме» при остром респираторном дистресс-синдроме (это основная непосредственная причина смерти при COVID-19). Препарат дорогой, упаковка, которой хватит на 1−2 курса лечения, стоит от 9 до 36 тысяч рублей.

Ремдесивир. Препарат надежды. Изначально создавался для лечения лихорадок Эбола, Марбурга и других тяжелых вирусных инфекций. Но в связи с появлением COVID-19 производитель переориентировал его на лечение этой инфекции и в феврале начал испытания. Ремдесивир ещё официально не зарегистрирован, но уже используется в порядке эксперимента у тяжелых больных.

В лабораторных исследованиях на мышах показал большую эффективность, чем два предыдущих препарата. Поскольку лекарство не зарегистрировано, оно пока ещё не продается. Но очевидно, что препарат не будет дешевым.
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Умифеновир. Это отечественный препарат от гриппа и ОРВИ, более известный как арбидол. В исследовании в Китае, как и лопинавир/ритонавир, не показал явного улучшения состояния больных.

Гидроксихлорохин и хлорохин. Это противомалярийные препараты, используемые уже много десятилетий. Но сегодня возбудители малярии по большей части выработали к ним устойчивость, и они чаще применяются в лечении ревматоидного артрита, системной красной волчанки и ряда других аутоиммунных болезней. Препараты раньше использовали при SARS и MERS, а теперь они показали хорошие результаты при COVID-19. Но сразу после их публикации некоторые специалисты стали их оспаривать. Эту волну негативизма многие объясняют теорией заговора со стороны «большой фармы», т. к. эти препарат дешевы, а производимые ими лекарства дороги. Тем не менее надежды на эти средства от малярии большие. Одна упаковка гидроксихлорохина стоит 400−600 руб, но купить её уже вряд ли получится.

Тоцилизумаб. Это биологический препарат используют в лечении ревматоидного и других тяжелых аутоиммунных артритов. Лекарство представляет собой моноклональное антитело, блокирующее рецепторы интерлейкина-6. В результате последний не может оказывать свое негативное действие. Поскольку этот интерлейкин играет большую роль в «цитокиновом шторме» (см. выше), это может быть полезно при дистресс-синдроме. Препарат дорогой. При ревматоидном артрите его вводят один раз в 4 недели, но цена одной ампулы в зависимости от её объема колеблется от 6 до 33 тысяч.

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