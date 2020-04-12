Православные христиане встречают Вербное воскресенье

Традиционно в Вербное воскресенье, как и вечером накануне этого праздника, во всех храмах Русской православной церкви раздавали верующим распустившиеся вербные ветки и совершали их освящение. В России вербы заменяют пальмовые ветви, которыми приветствовали Господа жители Иерусалима.
Однако в этом году пандемия коронавируса внесла в эту практику свои коррективы: в Московском патриархате попросили верующих молиться дома и не посещать храмы, а ветви верб освящать самим. Рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рассказала, как это можно сделать.
А именно, нужно пропеть (прочитать) тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим, после чего трижды окропить вербы святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
Освященные вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме.
В условиях распространения коронавирусной инфекции в Московском патриархате рекомендовали верующим во время Вербного воскресенья, Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения, при этом однозначного запрета на это нет.
«Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается, в том числе, и Страстной седмицы, и праздника Пасхи», — сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, отметили в патриархии, «на тот случай, если санитарно-эпидемиологическая ситуация допускает возможность посещение храмов прихожанами или их частью, прилагается перечень конкретных мер по обеспечению безопасности клириков и прихожан». Рекомендации были разосланы во все епархии Русской православной церкви и в викариатства Москвы.
При этом в рабочей группе отметили, что «применение этих рекомендаций полностью или частично, а также их возможное дополнение, остается на усмотрение епархиальных архиереев с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом регионе».
Ранее патриарх Кирилл призвал верующих сидеть дома и воздержаться от посещения храмов на период карантинных мер. В свою очередь глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион не исключил, что в некоторых регионах богослужения могут совершаться в предстоящие дни «при закрытых дверях», то есть без прихожан, если так посчитают нужным местные власти по причине сложной эпидемиологической обстановки в регионе.
Праздник входа в Иерусалим
Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Спасителя, которое описывают все четыре евангелиста. По их повествованию, Иисус перед своим последним посещением древнего города воскресил праведного Лазаря, жившего в селении Вифания и скончавшегося за четыре дня до прихода туда Господа.
Весть об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям, и когда Христос через несколько дней въезжал на молодом ослике в Иерусалим, люди приветствовали его как царя, выстилая его путь одеждами и пальмовыми ветвями. Тогда же, после воскрешения Лазаря, первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение убить Иисуса.
Через несколько дней после того, как горожане торжественно встретили Христа, он ими же был распят. В Церкви этот факт объясняют тем, что иудеи ожидали исключительно земного царя, который освободит их от господства римлян и установит свои порядки. Мессия в их понимании был могущественный правитель, с которым израильский народ стал бы непобедимым. Они не были готовы и не хотели принять то, что Христос будет призывать человека к самосовершенствованию и борьбе со злом внутри самого себя, обращать главное внимание на достижение «Царства Небесного».
До упразднения патриаршества Петром I в Вербное воскресенье на Руси издревле совершался обряд «шествия на осляти». Патриарх в полном облачении восседал на коне, символизировавшем ослика, на котором въехал в Иерусалим Христос. Процессия двигалась от Успенского собора Кремля через Спасские ворота на Красную площадь к Покровскому собору и Лобному месту, а затем снова через Спасские ворота к Успенскому собору, патриаршего коня, наряженного ослом, вел под уздцы сам царь.
После праздника Входа Господня в Иерусалим, который отмечается в это воскресенье, у православных христиан начинается Страстная неделя в память о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа, а в следующее воскресенье наступит Пасха.
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