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10:33 (мск), источник: ТАСС

Илон Маск посоветовал российским инженерам создавать многоразовые ракеты-носители

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск полагает, что российским специалистам следовало бы разрабатывать ракеты-носители, которые можно использовать повторно. Такое мнение он выразил в субботу в Twitter.

«В России очень талантливые инженеры, но нужно, чтобы их целью было многоразовое применение [ракет-носителей], или успех невозможен», — написал Маск. В другом сообщении в соцсети он отметил: «В будущем одноразовые ракеты-носители будут таким же странным явлением, каким были бы сегодня одноразовые самолеты. Все можно будет применять повторно».

Предприниматель также написал, что cчитает удачным проект «Байкал» по разработке многоразового ускорителя первой ступени ракет-носителей «Ангара». Он опубликовал ссылку на страницу о данном проекте в сетевой энциклопедии Wikipedia.

В пятницу Маск написал в Twitter, что ракеты возглавляемой им компании SpaceX являются на 80% многоразовыми, а российские не предназначаются для повторного использования. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на это написал в соцсети: «Все указания по решению проблемных вопросов нашей ракетно-космической отрасли были получены во время совещания с президентом России. В указаниях из Вашингтона Роскосмос не нуждается».

Он также отметил: «В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень».

Ранее Рогозин сообщил, что Роскосмос снизит стоимость пусковых услуг более чем на 30%, чтобы увеличить присутствие на международных рынках и в ответ на демпинг со стороны американских компаний. По его словам, снижение стоимости будет происходить за счет сокращения непроизводственных издержек и повышения операционной эффективности предприятия.

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