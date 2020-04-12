Илон Маск посоветовал российским инженерам создавать многоразовые ракеты-носители

10:33 (мск), источник: ТАСС
«В России очень талантливые инженеры, но нужно, чтобы их целью было многоразовое применение [ракет-носителей], или успех невозможен», — написал Маск. В другом сообщении в соцсети он отметил: «В будущем одноразовые
Предприниматель также написал, что cчитает удачным проект «Байкал» по разработке многоразового ускорителя первой ступени
В пятницу Маск написал в Twitter, что ракеты возглавляемой им компании SpaceX являются на 80% многоразовыми, а российские не предназначаются для повторного использования. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на это написал в соцсети: «Все указания по решению проблемных вопросов нашей
Он также отметил: «В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень».
Ранее Рогозин сообщил, что Роскосмос снизит стоимость пусковых услуг более чем на 30%, чтобы увеличить присутствие на международных рынках и в ответ на демпинг со стороны американских компаний. По его словам, снижение стоимости будет происходить за счет сокращения непроизводственных издержек и повышения операционной эффективности предприятия.