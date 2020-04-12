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10:56 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: Борис Джонсон заявил, что обязан медикам жизнью

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который остается в больнице с диагнозом Covid-19, заявил, что обязан жизнью сотрудникам британской Национальной системы здравоохранения.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано15 770 +2 186
Скончалось130 +24
Выздоровело1 291 +246
Инфицировано1 781 127 +79 409
Скончалось108 994 +6 127
Выздоровело405 243 +27 809
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:18 MSK, 12.04
Источник: AFP 2020

В четверг 55-летнего Джонсона выписали из отделения реанимации, где он провел три дня, но глава правительства по-прежнему находится в больнице Сент-Томас в центре Лондона.

Первое публичное заявление Джонсона после того, как он оказался в больнице, было коротким, оно обращено к врачам, которые его лечат: «Я бесконечно им благодарен. Им я обязан жизнью».

В субботу министр внутренних дел Британии Прити Пател сообщила на ежедневной пресс-конференции правительства, что премьеру «требуется место и время, чтобы отдохнуть, восстановить силы и поправиться».

Как передает политический корреспондент Би-би-си Бен Райт, офис премьера не хочет делать прогнозов в отношении того, когда Джонсона могут выписать из больницы, или когда он снова появится в своем кабинете на Даунинг-стрит. «О его немедленном возвращении на работу говорить нельзя», — отмечает наш корреспондент.

«Ожидается, что в течение ближайших недель премьер-министр будет отдыхать и восстанавливаться, его обязанности продолжит выполнять министр иностранных дел Доминик Рааб», — сообщает Бен Райт.

Жители Лондона делают плакаты, чтобы сказать спасибо врачам | Источник: GETTY IMAGES
Новость
В Великобритании за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса

Премьер-министр Великобритании был помещен в больницу в минувшее воскресенье после того, когда его состояние ухудшилось. Коронавирус у Джонсона был диагностирован 27 марта, после чего он самоизолировался в своей резиденции на Даунинг-стрит.

В четверг Джонсона перевели в реанимацию, однако, как заявляли в британском правительстве, у него не было воспаления легких. Премьер-министр получал кислород, но дышал самостоятельно и не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Виртуальное заседание

Тем временем в субботу в Великобритании было зарегистрировано 917 новых летальных исходов в связи с коронавирусом. Ожидается, что в течение воскресенья общее число умерших в стране превысит 10 тыс. человек; сейчас, по данным университета Джонса Хопикинса, здесь зарегистрировано 9,8 тыс. летальных исходов, поставлено 79,8 тыс. диагнозов.

Британцев призывают оставаться дома, несмотря на теплую погоду. Жителям страны разрешено заниматься спортом на свежем воздухе, но не загорать в парках | Источник: GETTY IMAGES

Эксперты отмечают, что в последние дни количество смертей в Британии остается примерно на одном уровне, однако пока рано делать выводы о том, был ли пройден пик эпидемии.

Тем временем группа британских парламентариев, представляющих как правящую консервативную партию, так и оппозицию, потребовала срочно созвать виртуальное заседание парламента страны.

Они предлагают использовать видеосвязь и электронное голосование, чтобы обеспечить подотчетность правительства во время нынешнего кризиса.

Британский парламент не собирался с 25 марта из-за опасений, что депутаты могут стать источником распространения коронавируса. Однако теперь оппозиционная Лейбористская партия предлагает провести виртуальное заседание 21 апреля, чтобы члены правительства могли ответить на вопросы о том, как они борются с эпидемией коронавируса.

Представители консервативной партии согласились созвать виртуальное заседание в этот день и сообщили, что сейчас готовят технологическое решение, которое позволит обеспечить участие членов правительства, спикера и всех депутатов.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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