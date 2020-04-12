Коронавирус: Борис Джонсон заявил, что обязан медикам жизнью

10:56 (мск), источник: BBC News Русская служба
В четверг 55-летнего Джонсона выписали из отделения реанимации, где он провел три дня, но глава правительства
Первое публичное заявление Джонсона после того, как он оказался в больнице, было коротким, оно обращено к врачам, которые его лечат: «Я бесконечно им благодарен. Им я обязан жизнью».
В субботу министр внутренних дел Британии Прити Пател сообщила на ежедневной
Как передает политический корреспондент
«Ожидается, что в течение ближайших недель
В четверг Джонсона перевели в реанимацию, однако, как заявляли в британском правительстве, у него не было воспаления легких.
Тем временем в субботу в Великобритании было зарегистрировано 917 новых летальных исходов в связи с коронавирусом. Ожидается, что в течение воскресенья общее число умерших в стране превысит 10 тыс. человек; сейчас, по данным университета Джонса Хопикинса, здесь зарегистрировано 9,8 тыс. летальных исходов, поставлено 79,8 тыс. диагнозов.
Эксперты отмечают, что в последние дни количество смертей в Британии остается примерно на одном уровне, однако пока рано делать выводы о том, был ли пройден пик эпидемии.
Тем временем группа британских парламентариев, представляющих как правящую консервативную партию, так и оппозицию, потребовала срочно созвать виртуальное заседание парламента страны.
Они предлагают использовать видеосвязь и электронное голосование, чтобы обеспечить подотчетность правительства во время нынешнего кризиса.
Британский парламент не собирался с 25 марта
Представители консервативной партии согласились созвать виртуальное заседание в этот день и сообщили, что сейчас готовят технологическое решение, которое позволит обеспечить участие членов правительства, спикера и всех депутатов.