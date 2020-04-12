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12:07 (мск), источник: ТАСС

МВД предупреждает о мошенниках, требующих по СМС оплатить штраф за нарушение самоизоляции

Ранее в соцсетях появились скриншоты таких сообщений, якобы написанных от имени ФСИН, с требованием заплатить 4 тыс. рублей.

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Скончалось109 312 +6 055
Выздоровело405 972 +27 134
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:28 MSK, 12.04
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. МВД России предупреждает об участившихся фактах мошенничества, связанных с оплатой штрафа по СМС за нарушение режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел.

«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают СМС-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения. Данные сообщения не соответствуют действительности», — заявили в МВД.

Ранее в соцсетях появились скриншоты СМС-сообщений, якобы написанных от имени ФСИН, в которых сообщается о нарушении гражданином режима самоизоляции и необходимости в связи с этим оплатить штраф в размере 4 тыс. рублей по номеру телефона через терминал сотовой связи.

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