Коронавирус COVID-19: главные события 12 апреля

За последние сутки в стране зарегистрированы 2186 новых случаев заболевания коронавирусом в 52 регионах. Общее число инфицированных выросло до 15 770. За сутки в России умерли 24 пациента с COVID-19, всего за все время эпидемии в РФ от коронавируса скончались 130 человек.
Однако уже середина следующей недели покажет, вышла ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом или число зараженных продолжает расти, заявила
В четверг 55-летнего Джонсона выписали из отделения реанимации, где он провел три дня, а в воскресенье глава правительства был окончательно выписан из больницы
МВД России предупреждает об участившихся фактах мошенничества, связанных с оплатой штрафа за нарушение режима самоизоляции. Гражданам поступают
Президент США Дональд Трамп утвердил декларацию о стихийном бедствии во всех 50 штатах. С начала пандемии COVID-19 в стране умерли больше 20 тысяч человек, более 6 тыс. из них — в штате
Самый большой остров Таиланда — Пхукет, популярный среди туристов со всего мира, стал одним из главных очагов распространения коронавирусной инфекции. На каждые 100 тысяч человек здесь приходится 44 инфицированных.
Полиция Брюсселя задержала более 40 человек в ходе массовых беспорядков, вспыхнувших в коммуне Андерлехт. Формальным поводом для уличных протестов стала гибель молодого человека, которого полицейский патруль преследовал по подозрению в нарушении карантина.
Утешительные данные сообщил берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха. Эпицентром распространения коронавируса в ФРГ является Бавария, где, согласно информации института, заразились 32 282 человека и умерли 786.
Анна Лысенко