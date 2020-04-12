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20:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 12 апреля

Эффект от самоизоляции в России можно будет оценить в конце апреля, в США объявили стихийное бедствие во всех штатах, а Пхукет стал одним из главных очагов инфекции.

Коронавирус COVID-19
22:06 (мск)Ещё 10 человек с коронавирусом скончались в Москве
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано15 770 +2 186
Скончалось130 +24
Выздоровело1 291 +246
Инфицировано1 833 685 +72 707
Скончалось113 296 +5 521
Выздоровело420 917 +24 224
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:46 MSK, 12.04
Источник: AP 2020

Число зараженных за сутки в России впервые превысило 2000 человек

За последние сутки в стране зарегистрированы 2186 новых случаев заболевания коронавирусом в 52 регионах. Общее число инфицированных выросло до 15 770. За сутки в России умерли 24 пациента с COVID-19, всего за все время эпидемии в РФ от коронавируса скончались 130 человек.

Прихожанин во время освящения вербы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске | Источник: РИА "Новости"

Голикова: эффект самоизоляции можно будет оценить к 30 апреля

Однако уже середина следующей недели покажет, вышла ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом или число зараженных продолжает расти, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Борис Джонсон заявил, что обязан медикам жизнью

В четверг 55-летнего Джонсона выписали из отделения реанимации, где он провел три дня, а в воскресенье глава правительства был окончательно выписан из больницы Сент-Томас в центре Лондона.

Россиян предупредили о ложных штрафах за нарушение самоизоляции

МВД России предупреждает об участившихся фактах мошенничества, связанных с оплатой штрафа за нарушение режима самоизоляции. Гражданам поступают СМС-сообщения от мошенников о выявленных фактах нарушения.

Пасхальное богослужение в одном из филиппинских католических храмов | Источник: AFP 2020

В США впервые объявили стихийное бедствие во всех штатах

Президент США Дональд Трамп утвердил декларацию о стихийном бедствии во всех 50 штатах. С начала пандемии COVID-19 в стране умерли больше 20 тысяч человек, более 6 тыс. из них — в штате Нью-Йорк. Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по количеству смертей от коронавируса.

Популярный курорт распространяет COVID-19

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Самый большой остров Таиланда — Пхукет, популярный среди туристов со всего мира, стал одним из главных очагов распространения коронавирусной инфекции. На каждые 100 тысяч человек здесь приходится 44 инфицированных.

Недовольные карантином бельгийцы устроили массовые беспорядки

Полиция Брюсселя задержала более 40 человек в ходе массовых беспорядков, вспыхнувших в коммуне Андерлехт. Формальным поводом для уличных протестов стала гибель молодого человека, которого полицейский патруль преследовал по подозрению в нарушении карантина.

Ухань оживает: на улицы города вернулась иллюминация и влюбленные пары | Источник: AFP 2020

В ФРГ число выздоровевших впервые превысило число зараженных

Утешительные данные сообщил берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха. Эпицентром распространения коронавируса в ФРГ является Бавария, где, согласно информации института, заразились 32 282 человека и умерли 786.

Анна Лысенко

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Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Москве в период режима повышенной готовности. С 13 апреля можно будет начать оформление, со среды их наличие станет обязательным. ​​​​

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