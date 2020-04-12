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21:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Приложение Минкомсвязи для электронных пропусков не будет применяться в Москве

Приложение Минкомсвязи «Госуслуги Стоп Коронавирус», появившееся в магазинах приложений в начале апреля, не будет применяться в Москве, говорится в сообщении на сайте министерства. Запущенное в тестовом режиме приложение обеспечивает «предоставление ряда электронных сервисов, которые могут быть востребованы в условиях распространения коронавирусной инфекции», говорится в публикации.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:46 MSK, 12.04
Источник: Reuters

Оно может быть адаптировано для организации пропускного режима в каждом конкретном регионе, за исключением Москвы. При этом оно необязательно для получения электронных пропусков без соответствующих решений региональных властей, уточняют в Минкомсвязи.

Приложение интегрировано с единой системой идентификации портала госуслуг. В нем пользователь может указать адрес фактического проживания и цель выхода из дома. Затем в приложении формируется карточка «таймер пребывания на улице» и выдается QR-код, которой при необходимости предъявляется проверяющему, говорится в сообщении Минкомсвязи. При этом необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

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«Начиная с 13 апреля 2020 года с регионами, проявившими заинтересованность в использовании данного приложения, совместно будут определены необходимые условия его внедрения на конкретной территории и утверждены даты его запуска», — говорится в публикации.

О появлении приложения Минкомсвязи для получения электронных пропусков в Play Market и AppStore стало известно сегодня. На текущий момент версия для Android имеет рейтинг 1,2 балла из 5 при более чем 2,5 тыс. оценок, версия для iOS — 1,3 балла при 1,2 тыс. оценок.

Напомним, с 15 апреля в Москве для передвижения на личном или общественном транспорте потребуется получать цифровой пропуск. Оформить его можно с 13 апреля на сайте mos.ru, по специальному телефону или через СМС. Аналогичные меры вводятся в Подмосковье, при этом между Москвой и областью будет действовать «роуминг» цифровых пропусков.

Дмитрий Шестоперов

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