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21:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Разъяснена работа приложения для выдачи цифровых пропусков на время карантина

Минкомсвязь России разъяснило работу приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» для выдачи цифровых пропусков на время карантина. Об этом сказано в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:46 MSK, 12.04
Источник: Агентство «Москва»

Согласно заявлению, приложение запущено в тестовом режиме и может быть использовано во всех регионах, кроме Москвы. В столице разработаны собственные технологические решения, в том числе для оформления цифрового пропуска для передвижения по городу, уточнили в Минкомсвязи.

«Данное приложение также может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России», — добавили в министерстве.

Днем 12 апреля приложение появилось в App Store и Google Play. Оно позволяет гражданам после указания своего статуса и заполнения анкеты получить мобильный пропуск в виде QR-кода для выхода из дома во время режима самоизоляции.

10 апреля, объявляя о введении пропускного режима в Москве, мэр столицы Сергей Собянин утверждал, что специальный код будет состоять из букв и цифр, а получить его можно будет на портале mos.ru. Согласно указу, начать оформление пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Однако действовать они начнут не сразу — наличие пропусков для поездок по столице станет обязательным со среды, 15 апреля.

Сергей Собянин объяснил порядок действия цифровых пропусков в Москве
Во время загрузки произошла ошибка.
12:46 (мск)© Ньюстюб
Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в Москве
Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 00:00 MSK, 12.04
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