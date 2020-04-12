Разъяснена работа приложения для выдачи цифровых пропусков на время карантина

Согласно заявлению, приложение запущено в тестовом режиме и может быть использовано во всех регионах, кроме Москвы. В столице разработаны собственные технологические решения, в том числе для оформления цифрового пропуска для передвижения по городу, уточнили в Минкомсвязи.
«Данное приложение также может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России», — добавили в министерстве.
Днем 12 апреля приложение появилось в App Store и Google Play. Оно позволяет гражданам после указания своего статуса и заполнения анкеты получить мобильный пропуск в виде
10 апреля, объявляя о введении пропускного режима в Москве, мэр столицы Сергей Собянин утверждал, что специальный код будет состоять из букв и цифр, а получить его можно будет на портале mos.ru. Согласно указу, начать оформление пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Однако действовать они начнут не сразу — наличие пропусков для поездок по столице станет обязательным со среды, 15 апреля.