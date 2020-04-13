00:50 (мск), источник: Известия
Рожденная изоляцией: мигранты пробуют силы в наркоторговле
Массовая потеря работы иностранцами может привести их в ряды оргпреступности.
Потеря источников дохода вкупе с полулегальным статусом толкает иностранцев в ряды преступников. В руки полицейских стали все чаще попадать наркокурьеры-«кладмены» родом из ближнего зарубежья. Как карантин толкает гостей страны на кривую дорожку и чем грозит массовый уход иностранцев в уголовный мир, разбирались «Известия».
Опасная тенденция
Вот лишь несколько сюжетов из текущей криминальной хроники. В Твери сыщики задержали крупного наркокурьера из Средней Азии. При нем были найдены свыше 100 свертков, приготовленных для продажи через закладки. Ранее, в конце марта, вятские наркополицейские задержали двух уроженцев Средней Азии с крупной партией наркотиков, приготовленных для сбыта. Как установило следствие, иностранцы взяли заказ на закладку доз на территории Иваново и Республики Коми. При себе у сообщников находилось 1,3 кг синтетического наркотика.
Любопытную историю смены рода деятельности с легальной торговли сухофруктами в столице на реализацию героина в Костроме выслушали полицейские, поймавшие двух братьев из Средней Азии в конце марта. Оказалось, что бизнес на сладостях стал невыгодным для одного из родственников и он предпочел перебраться в провинцию по приглашению брата — в итоге у них изъяли 112 свертков запрещенного вещества.
«Да, есть такая тенденция. Если раньше привлекались россияне, в том числе несовершеннолетние, граждане Украины и Белоруссии, то сегодня на службу к дилерам вербуются и выходцы из Средней Азии. Обычно жители этих республик имели отношение к сбыту героина, но сегодня они попадаются и с синтетикой», — говорит источник «Известий» в правоохранительных органах.
Пандемические настроения
Незаконный оборот наркотиков — лишь одна из «отраслей» криминального бизнеса, где могут усилить свои позиции мигранты. Существует опасение, что сложные экономические условия выживания и многочисленность приезжих из стран Средней Азии могут породить мощные этнические оргпреступные группировки. О том, что из себя представляет сообщество мигрантов и чем опасна эта сила в условиях текущей ситуации, «Известиям» рассказал бывший заместитель директора ФМС России, эксперт в области миграции Вячеслав Поставнин.
По приблизительным оценкам около 7 млн иностранцев находятся сейчас в России.
— Примерно 1,8 млн из них — это те, кто получил вид на жительство, имеют разрешение на временное проживание. И чуть больше 5 млн человек — те, кто приехал сюда для осуществления рабочей деятельности. Кто из трудовых мигрантов находится здесь легально, а кто нет — вопрос сложный. Система легализации мигрантов в России очень сложная и несовершенная. Я считаю, что у нас на сегодняшний день нет надежной информационной системы по учету иностранных граждан — ведь всех можно посчитать либо прямым способом, либо косвенно, — рассказывает Поставнин.
По его словам, за рубежом к этой проблеме подошли основательно. Например, европейские системы
Шенгенская информационная система SIS (англ. Schengen Information System) была разработана в рамках соглашения об общем визовом пространстве стран Западной Европы в 80-х годах и постепенно совершенствовалась и пополнялась. В SIS накапливалась и обрабатывалась информация о лицах, представляющих интерес для правоохранительных органов, тех, кому запрещен въезд на территорию стран Шенгенской зоны, и другая информация, позволяющая контролировать миграционные процессы. Также в базу внесены поддельные документы, о существовании которых известно правоохранительным органам стран — участниц соглашения. С апреля 2013 года все страны шенгенского соглашения перешли на
Иностранцы имеют повышенную способность к самоорганизации, считает собеседник «Известий».
— Люди сталкиваются на чужбине с целым рядом трудностей: нужно раздобыть патент, найти работу. Они помогают друг другу на первоначальном этапе, когда новичкам не хватает денег.
Всё это приводит к тому, что складывается организованная система. Такая структура может в нужный момент мобилизовать людей.
Это мы, например, видели на Хованском кладбище (речь о массовых беспорядках при передела сфер влияния в похоронном бизнесе весной 2016 года. — «Известия»). В короткий срок мигранты смогли мобилизоваться и дали отпор серьезной группировке. О высокой степени мобилизации мигрантов говорит и пример с массовой дракой в ТЦ «Москва» в 2017 году. В беспорядках участвовали до тысячи человек — только задержанных было несколько сотен (СМИ давали цифры от 90 до 250 задержанных. — «Известия»), — говорит эксперт.
Эта способность к мобилизации, по мнению Поставнина, представляет большую опасность. Особенно в условиях чрезвычайных ситуаций, катаклизмов, затяжного карантина. Но положение ухудшится лишь в том случае, если власть потеряет контроль над ситуацией, к чему пока нет предпосылок.