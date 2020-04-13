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01:38 (мск), источник: Lenta.Ru

В Италии зафиксировали рекордно низкое число смертей от коронавируса за сутки

В Италии число умерших от коронавируса за сутки оказалось рекордно низким с 19 марта. Об этом глава департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли заявил The Local.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано15 770 +2 186
Скончалось130 +24
Выздоровело1 291 +246
Инфицировано1 846 680 +73 322
Скончалось114 090 +5 388
Выздоровело421 722 +19 452
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:25 MSK, 13.04
Источник: AP 2020

По его данным, за прошедшие сутки зарегистрирована 431 смерть граждан, зараженных SARS-CoV-2. При этом количество новых выявленных случаев составило 1984. Более 100 тысяч человек продолжают лечение.

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«Давление на наши больницы продолжает ослабевать», — признал Боррелли. 19 марта итальянские специалисты заявляли о смерти 427 человек.

10 апреля число умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, в мире превысило 100 тысяч. Тогда по числу погибших лидировала Италия. На следующий день на первое место по этому показателю вышли США.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, в мире более 1,84 миллиона зараженных коронавирусом, из них 113 тысяч скончались, около 421 тысячи излечились. Италия — одна из наиболее пострадавших от пандемии стран. В стране инфицировано более 156 тысяч человек. При этом уровень смертности составляет около 12 процентов (19 899 скончавшихся). Выздоровели более 34 тысяч человек.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:25 MSK, 13.04
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