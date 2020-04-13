Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Спутники показали, как цветет Северное море (фото)Весна наступает не только для растений и животных на суше, но и для фитопланктона - крошечных фотосинтезирующих организмов в морях и океанах
Фоторепортажи
13Покидая Ухань
24Внутри нового инфекционного центра в Новой Москве
07:23 (мск), источник: Известия

Ученые нашли блокирующее размножение коронавируса лекарство

Антиретровирусный препарат нельфинавир способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Токай в Исехаре. Результаты их исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано15 770 +2 186
Скончалось130 +24
Выздоровело1 291 +246
Инфицировано1 850 527 +72 861
Скончалось114 245 +5 378
Выздоровело430 527 +26 155
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:05 MSK, 13.04
Источник: Reuters

Ученые проверили влияние девяти антиретровирусных препаратов на вирусные частицы SARS-CoV-2. Медики выяснили, что лекарство от ВИЧ нельфинавир эффективно останавливает репликацию вируса даже при использовании малых доз.

Читайте также
Котомодель: найдены идеальные животные для тестирования вакцин от COVID-19

В заключении экспертов говорится, что нельфинавир стоит включить в перечень потенциально эффективных лекарств против коронавируса.

Ученые подчеркнули, что проверенного средства для лечения коронавируса не найдено, поэтому нужно срочно тестировать эффективные противовирусные препараты.

Ранее ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы № 2, академик Виктор Малеев заявил, что на сегодняшний день лекарства, которое помогало бы на 100% при новом коронавирусе, пока нет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 12 апреля, количество случаев нового типа коронавируса в мире превысило 1,7 млн. При этом более 110 тыс. человек скончались, более 412 тыс. пациентов вылечились.

Найдено лекарство, подавляющее коронавирус. Что о нем известно?
Во время загрузки произошла ошибка.
10 апреля© Ньюстюб
Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:05 MSK, 13.04
 Преддипломная работа: российские вузы помогут студентам с трудоустройством в кризис
Из одного теста: ГД и СФ рассмотрят новый пакет антикризисных законов
Коронавирус COVID-19
Разъяснена работа приложения для выдачи цифровых пропусков на время карантина
В России выявлено более двух тысяч новых больных коронавирусом
В России за сутки выявили более двух тысяч зараженных коронавирусом
Вирусолог подтвердил прогноз об окончании эпидемии коронавируса к лету
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти
Предприятия не получат деньги за простой производства
Приложение для получения пропусков не будет работать в Москве
В Москве скончались 10 человек с коронавирусом
Песков рассказал о состоянии Путина: «По людям скучает»
Названы 5 самых необычных планет во Вселенной
Найдены идеальные животные для тестирования вакцин от COVID-19
Здоровье
Эксперт объяснил рост числа зарегистрированных случаев коронавируса в России Это связано с применением новых тест-систем, заявила врач-инфекционист Татьяна Руженцова.
Hi-Tech
Как выглядят новые SMS от мошенников (фото) Не доверяйте сомнительным сообщениям
Авто
Автозапчасти в России подорожают примерно на 15% Магазины автомобильных деталей уже начали переписывать ценники. Авто Mail.ru изучил, что и на сколько подорожает
Кино
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Новости партнеров
Путин ответил пошутившему в его адрес Галкину
В семье Александра Малинина горе
Кто и зачем скрывал коронавирус у Бабкиной
Дмитрий Песков рассказал россиянам о страшном будущем
Gnezdo.ru
Правительство РФ меняет порядок выплаты пенсий
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Этого не ожидали: состояние Лещенко изменилось
9 знамениты евреек РФ, красота которых бесспорна
Леди
55-летняя Ирина Безрукова снялась в фотосессии в одном плаще Актриса выглядит шикарно.
Новости партнеров
Ученые доказали рукотворную природу COVID-19 и назвали его создателя
Кошку из-за вируса оставили на 40 дней одну в доме. И вот чем закончилось
Зачем ученые создали коронавирус COVID-19
Три знака могут вздохнуть спокойно: коронавирус им не грозит
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь