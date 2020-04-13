50 лет аварии на «Аполлоне-13»: новые снимки с борта космического корабля

Поскольку главной задачей в этой ситуации было выживание, экипажу было, естественно, не до фотографий.
Но специалист в области цифровой обработки снимков Энди Сондерс создал достаточно резкие фотографии, используя 16-миллиметровую кинопленку, на которую были сняты видеокадры довольно низкого качества.
«Аполлон-13» с тремя астронавтами на борту — Джеймсом Артуром Ловеллом, Джоном «Джеком» Леонардом Суайгертом и Фредом Хейзом, должем был стать третьим пилотируемым космическим кораблем, приземлившимся на лунной поверхности.
Однако на пути к Луне случилось непредвиденное. Взрыв в служебном модуле привел к утечке кислорода.
Фред Хейз задремал. Слева — один из кадров кинопленки. Справа — изображение, созданное методом наложения нескольких оригинальных кадров | Источник:NASA/ANDY SAUNDERS
Суайгерт сообщил о неисправности центру управления полетом.
Он произнес знаменитую фразу, ставшую крылатой, хотя часто неправильно цитируемой: «Окей, Хьюстон, у нас тут проблема».
Командный модуль «Апполона-13», созданный для возвращения астронавтов на Землю, пришлось отключить для экономии ресурсов. Экипаж использовал лунный модуль в качестве спасательного.
Лунный модуль был предназначен для двухдневного пребывания на Луне двух астронавтов. Эксперты центра в Хьюстоне (Техас) должны были найти возможность растянуть его ресурсы так, чтобы в нем в течение четырех дней могли выжить три астронавта.
На этом кадре Ловелл и Суайгерт (в центре) явно в хорошем расположении духа | Источник:NASA/ANDY SAUNDERS
Ловелл, Суайгерт и Хейз облетели Луну и отправились к Земле в холодном и сыром модуле с ограниченным запасом питьевой воды. К счастью, импровизированный план их возвращения сработал, и экипаж благополучно приводнился в Тихом океане.
Несмотря на тяжелую ситуацию, астронавты сняли на кинопленку жизнь в аварийном отсеке. Эти кадры — низкого качества по нынешним стандартам.
Однако они позволили восстановить картину происходившего на корабле после аварии.
На этом снимке хорошо видна панель управления лунного модуля | Источник:NASA/ANDY SAUNDERS
На созданном из кадров видеопленки панорамном снимке в лунном модуле видно, как командир экипажа Ловелл выбирает магнитофонную кассету с музыкой. Пилот Суайгерт, тем временем, решил вздремнуть.
Другой кадр, названный Сондерсом «Счастливый экипаж», запечатлел Ловелла и Суайгерта в хорошем расположении духа.
Что поражает в этих кадрах, так это то, насколько спокоен экипаж, учитывая всю опасность ситуации, условия и сложную задачу, которая перед ним стоит. Это противоречит их реальному состоянию, поскольку, как мы знаем, в реальности члены экипажа сомневались, что вернутся домой живыми.
В интервью для документального фильма НАСА об «Аполлоне-13» Фред Хейз вспоминает, как сыро было в командном модуле. Астронавтам приходилось вытирать влагу с панелей оборудования, поскольку они опасались, что она может привести к короткому замыканию и пожару. Это обернулось бы катастрофой.
Создавая из кинокадров низкого качества четкие фотографии, Сондерс руководствовался двумя основными понятиями — сигнал и шум. Сигнал — это часть картинки, которая была нужна, а шум — это ненужная часть изображения. Сондерс решил проблему шума, накладывая кинокадры один на другой.
«Поскольку шум на каждом кадре полностью случаен, накладывая один на другой кадры одной и той же сцены и усредняя уровни каждого совмещенного пикселя, я получил эффект идентификации и снижения шума, при этом сохраняя сам сигнал», — объясняет Сондерс.
Слева направо: Ловелл, Свайгерт и Хейз готовятся к вхождению в земную атмосферу | Источник:NASA/ANDY SAUNDERS
Этот процесс в итоге увеличивает детальность и качество изображения, превращая его в более похожее на фотографию.
Каждое изображение в итоге состоит из более 20 секций, сшитых в одну картинку, а каждая секция представляет собой наложение нескольких десятков кадров кинопленки.