Ученый спрогнозировал пик коронавируса в России

«Профессор считает, что эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля — перед майскими праздниками. Это значит, что в этот период в стране будет фиксироваться самый большой ежедневный прирост по заболевшим и по летальным исходам», — говорится в статье.
По словам ученого, дальше будет выход на плато.
«А сколько оно будет продолжаться, трудно сказать. первую очередь нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, которые предлагает правительство», — добавил Кирпичников.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к 14—16 апреля станет известно, вышла ли Россия на плато по заболеваемости новым коронавирусом. При этом она добавила, что ко Дню Победы полностью «выйти из этой ситуации», не получится.
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, число зараженных новым коронавирусом превысило 1,85 млн человек, умерли более 114 тыс. человек. По данным оперативного штаба на 12 апреля, число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 2186 и составило 15 770 человек, за весь период зафиксировано 130 летальных случаев.