Ученые рассказали об антителах, способных нейтрализовать коронавирус

«Институт здравоохранения KCDC в сотрудничестве с частными исследовательскими учреждениями утвердил 38 вариантов лекарств на основе антител, которые могут нейтрализовывать вирус COVID-19», — говорится в
В ходе исследований изучалась способность к нейтрализации вируса среди 106 образцов антител, которые показали хорошую сочетаемость с COVID-19. В ходе эксперимента антитела и вирус вместе помещались в
В результате были выявлены 38 образцов антител с наиболее высокой способностью к нейтрализации.
Материал был получен из крови пациентов с COVID-19.
«Планируется … провести оценку эффективности лекарственных средств на основе антител с использованием экспериментальной модели на животных, в том числе на мышах», — отмечается в