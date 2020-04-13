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11:30 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали об антителах, способных нейтрализовать коронавирус

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Южнокорейские ученые выявили 38 антител, которые могут нейтрализовывать вирус COVID-19, антитела могут быть в дальнейшем использованы в лекарствах для лечения заболевших, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:43 MSK, 13.04
Источник: Агентство «Москва»

«Институт здравоохранения KCDC в сотрудничестве с частными исследовательскими учреждениями утвердил 38 вариантов лекарств на основе антител, которые могут нейтрализовывать вирус COVID-19», — говорится в пресс-релизе KCDC, частным партнером в исследованиях выступила южнокорейская фармацевтическая компания Celltrion.

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В ходе исследований изучалась способность к нейтрализации вируса среди 106 образцов антител, которые показали хорошую сочетаемость с COVID-19. В ходе эксперимента антитела и вирус вместе помещались в клетку-хозяина, и затем изучалось, насколько вирус теряет свои свойства из-за антител.

В результате были выявлены 38 образцов антител с наиболее высокой способностью к нейтрализации.

Материал был получен из крови пациентов с COVID-19.

«Планируется … провести оценку эффективности лекарственных средств на основе антител с использованием экспериментальной модели на животных, в том числе на мышах», — отмечается в пресс-релизе.

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Источник:©Аргументы и факты
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