Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Французский шоколатье делает пасхальные яйца в виде коронавируса Шоколатье Жан-Франсуа решил привнести нотку юмора в тревожную жизнь соотечественников
Фоторепортажи
26Как выглядит Ухань после карантина
22«Розовое суперлуние» 2020
13:12 (мск), источник: РИА Новости

Коронавирус заподозрили у 12 пациентов и сотрудников клиники СПбГУ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Коронавирусная инфекция подозревается у 12 пациентов и сотрудников клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщает вуз.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 859 011 +71 245
Скончалось114 979 +5 288
Выздоровело438 236 +28 474
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:52 MSK, 13.04
Источник: РИА Новости
Инфографика
Как выглядит коронавирус?

«Двенадцатого апреля в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ выявлены 10 пациентов и два сотрудника младшего медицинского персонала с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.

Анализы направлены на подтверждение. В клинике имени Пирогова введены ограничительные мероприятия, регламентированные приказом Минздрава «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

В пресс-службе СПбГУ РИА Новости пока не уточнили, в чем заключаются введенные ограничения.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Клиника высоких медицинских технологий имени Пирогова работает в качестве стационара, где ежегодно проводится более 20 тысяч операций различного профиля, в том числе кардиохирургических, онкологических, эндокринной хирургии, ортопедических, урологических, гинекологических при средней продолжительности госпитализации менее 4 дней. Также клиника является подразделением СПбГУ, призванным осуществлять биомедицинские исследования совместно с учеными.

Согласно данным городского оперативного штаба, в Петербурге за сутки выявлен 121 новый случай коронавируса. Всего в начала эпидемии зафиксировано 678 случаев. Выздоровели 78 человек, 4 умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Посткоронавирусная реальность: каким будет мир после пандемии
Во время загрузки произошла ошибка.
12:32 (мск)© Ньюстюб
 Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
'Мы увидим ужасные цифры': врач озвучил мрачный прогноз по коронавирусу
Кудрин дал прогноз, когда кризис из-за COVID-19 затронет банки
Ученый спрогнозировал пик коронавируса в России
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 2 558
В Японии нашли блокирующий размножение коронавируса препарат
МВД назвало самые криминальные российские регионы
Статую Христа в Рио-де-Жанейро «одели» в халат врача
Здоровье
Эксперт рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация накаляется.
Hi-Tech
Посмотрите, что видел «Хаббл» в день вашего рождения Необычная идея для поздравительных открыток
Авто
«Русский Прадо»: все, что известно о новом внедорожнике УАЗ Новый внедорожник УАЗ, который сейчас разрабатывается в Ульяновске, уже успели прозвать «Русским Прадо». Авто Mail.ru собрал всю информацию об этой машине и нарисовал ее
Кино
Ведущий «Модного приговора» попал в больницу в Коммунарке Александр Васильев лечится от воспаления легких
Новости партнеров
Что получат пенсионеры в апреле вместе с пенсией
Дмитрий Песков рассказал россиянам о страшном будущем
Зачем ученые создали коронавирус COVID-19
Ученые доказали рукотворную природу COVID-19 и назвали его создателя
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
5 предсказаний Сталина, которые сбылись
9 знамениты евреек РФ, красота которых бесспорна
Леди
В моду вошли платья-подушки (в самом прямом смысле слова) Пижама уже надоела: предлагаем примерить новый тренд из социальных сетей.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь