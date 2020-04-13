Коронавирус заподозрили у 12 пациентов и сотрудников клиники СПбГУ

«Двенадцатого апреля в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ выявлены 10 пациентов и два сотрудника младшего медицинского персонала с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.
Анализы направлены на подтверждение. В клинике имени Пирогова введены ограничительные мероприятия, регламентированные приказом Минздрава «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».
В пресс-службе СПбГУ РИА Новости пока не уточнили, в чем заключаются введенные ограничения.
Клиника высоких медицинских технологий имени Пирогова работает в качестве стационара, где ежегодно проводится более 20 тысяч операций различного профиля, в том числе кардиохирургических, онкологических, эндокринной хирургии, ортопедических, урологических, гинекологических при средней продолжительности госпитализации менее 4 дней. Также клиника является подразделением СПбГУ, призванным осуществлять биомедицинские исследования совместно с учеными.
Согласно данным городского оперативного штаба, в Петербурге за сутки выявлен 121 новый случай коронавируса. Всего в начала эпидемии зафиксировано 678 случаев. Выздоровели 78 человек, 4 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.