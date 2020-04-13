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14:17 (мск), источник: RNS

Стас Михайлов переболел коронавирусом

Эстрадный певец Стас Михайлов, переболевший пневмонией, заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 860 011 +70 026
Скончалось114 983 +5 160
Выздоровело438 516 +26 680
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:02 MSK, 13.04
Источник: РИА "Новости"
Уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус… Я получил большое количество сообщений о том, что сейчас люди вовремя обратились в больницы, и действительно пневмонии оказались коронавирусом, как и у меня.
Стас Михайлов
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Ранее Михайлов рассказывал, что перенес двустороннее воспаление легких. В своем обращении в прошлый четверг, 9 апреля, певец подчеркнул, что четыре его теста на коронавирус дали отрицательный результат.

Михайлов также рассказывал о своих симптомах. По его словам, изначально он почувствовал, что заболел бронхитом. У него не было насморка и головной боли. Несколько дней он пил антибиотики, однако они не помогли. Тогда певец обратился к врачу Марку Курцеру, который сказал ему срочно сделать КТ. Обследование выявило двустороннюю пневмонию, после чего Михайлова положили в госпиталь «Лапино».

Стас Михайлов — заслуженный артист России, лауреат различных музыкальных премий. В апреле 2020 года ему исполнится 51 год.

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