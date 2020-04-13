Стас Михайлов переболел коронавирусом

Уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус… Я получил большое количество сообщений о том, что сейчас люди вовремя обратились в больницы, и действительно пневмонии оказались коронавирусом, как и у меня.
Ранее Михайлов рассказывал, что перенес двустороннее воспаление легких. В своем обращении в прошлый четверг, 9 апреля, певец подчеркнул, что четыре его теста на коронавирус дали отрицательный результат.
Михайлов также рассказывал о своих симптомах. По его словам, изначально он почувствовал, что заболел бронхитом. У него не было насморка и головной боли. Несколько дней он пил антибиотики, однако они не помогли. Тогда певец обратился к врачу Марку Курцеру, который сказал ему срочно сделать КТ. Обследование выявило двустороннюю пневмонию, после чего Михайлова положили в госпиталь «Лапино».
Стас Михайлов — заслуженный артист России, лауреат различных музыкальных премий. В апреле 2020 года ему исполнится 51 год.