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15:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Тест-система на иммунитет к коронавирусу запустится в России на этой неделе

Тестирование на выявление наличия антител у переболевших вирусом COVID-19 может начаться на этой неделе, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 860 011 +70 026
Скончалось114 983 +5 160
Выздоровело438 516 +26 680
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:02 MSK, 13.04
Источник: Агентство «Москва»

По последним данным, в России подтверждены 18 328 случаев заражения, прирост за сутки составил 2558 человек. Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала причиной резкого роста числа случаев заражения несоблюдение жителями режима самоизоляции.

«С помощью таких систем выявляется, насколько есть иммунитет в популяции. Думаю, что на этой неделе мы будем это запускать и пытаться определить, что мы получили за эти два месяца развития заболевания в России», — сказала вице-премьер.

Голикова также заявила о наращивании в стране темпов тестирования на наличие самого вируса. К 13 апреля в России было проведено более 1,3 млн тестов.

В конце прошлой недели Роспотребнадзор сообщил о регистрации новой тест-системы для определения антител к коронавирусу. Он был разработан государственным научным центром «Вектор» в Новосибирске.

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