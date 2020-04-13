Тест-система на иммунитет к коронавирусу запустится в России на этой неделе

По последним данным, в России подтверждены 18 328 случаев заражения, прирост за сутки составил 2558 человек. Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала причиной резкого роста числа случаев заражения несоблюдение жителями режима самоизоляции.
«С помощью таких систем выявляется, насколько есть иммунитет в популяции. Думаю, что на этой неделе мы будем это запускать и пытаться определить, что мы получили за эти два месяца развития заболевания в России», — сказала
Голикова также заявила о наращивании в стране темпов тестирования на наличие самого вируса. К 13 апреля в России было проведено более 1,3 млн тестов.
В конце прошлой недели Роспотребнадзор сообщил о регистрации новой