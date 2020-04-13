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15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дикие олени прогулялись по пустым улицам американского города (видео)

Животные воспользовались отсутствием людей.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:02 MSK, 13.04

В связи с тем, что люди по всему миру сидят по домам, дикие животные начали активно этим пользоваться — в поисках пищи и просто ради интереса они заходят в жилые районы, и на пустых улицах чувствуют себя вполне комфортно.

30-летний американец Аарон Геллер в апреле стал свидетелем подобного «вторжения» дикой природы на улицы своего родного города Гранд-Рапидс в штате Мичиган. Проезжая на машине по одному из районов, Геллер увидел стадо диких оленей, которые сначала прогуливались вдоль дороги, а затем свернули во двор к одному из местных жителей.

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Все это Аарон снял на камеру своего телефона и опубликовал в соцсетях, признавшись, что никогда ничего подобного в своем городе он не видел.

Екатерина Гура

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