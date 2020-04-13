Дикие олени прогулялись по пустым улицам американского города (видео)

В связи с тем, что люди по всему миру сидят по домам, дикие животные начали активно этим пользоваться — в поисках пищи и просто ради интереса они заходят в жилые районы, и на пустых улицах чувствуют себя вполне комфортно.
30-летний американец Аарон Геллер в апреле стал свидетелем подобного «вторжения» дикой природы на улицы своего родного города
Все это Аарон снял на камеру своего телефона и опубликовал в соцсетях, признавшись, что никогда ничего подобного в своем городе он не видел.
Екатерина Гура