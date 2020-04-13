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15:31 (мск), источник: Московский комсомолец

Елена Соловей объяснила, почему уступила свою роль Маргарите Тереховой

Актриса Елена Соловей в эфире программы «Судьба человека» рассказала, как отказалась от роли Миледи в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера».

Источник: РИА "Новости"

Соловей отметила, что она сомневалась, а нужна ли ей эта роль. Позже режиссер Юнгвальд-Хилькевич сказал ей в номере гостиницы в Одессе: «Посмотрите на эту артистку. Все мечтают о роли Миледи, а она отказывается. Рита Терехова умоляет меня задействовать ее в этой роли». После этого Соловей твердо решила сыграть Миледи.

После этого Соловей встретилась с режиссером Никитой Михалковым. Он поддержал ее решение сыграть Миледи. Но через некоторое время ей позвонили и сообщили, что ей предложена роль Ольги в «Обломове», а от роли Миледи она должна отказаться. Соловей посчитал, что в двух картинах сыграть бы не смогла. И она отказалась. И заодно попросила, чтобы на роль Миледи утвердили Терехову.

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