Елена Соловей объяснила, почему уступила свою роль Маргарите Тереховой

Соловей отметила, что она сомневалась, а нужна ли ей эта роль. Позже режиссер Юнгвальд-Хилькевич сказал ей в номере гостиницы в Одессе: «Посмотрите на эту артистку. Все мечтают о роли Миледи, а она отказывается. Рита Терехова умоляет меня задействовать ее в этой роли». После этого Соловей твердо решила сыграть Миледи.
После этого Соловей встретилась с режиссером Никитой Михалковым. Он поддержал ее решение сыграть Миледи. Но через некоторое время ей позвонили и сообщили, что ей предложена роль Ольги в «Обломове», а от роли Миледи она должна отказаться. Соловей посчитал, что в двух картинах сыграть бы не смогла. И она отказалась. И заодно попросила, чтобы на роль Миледи утвердили Терехову.