Голикова: нарастание числа заболевших коронавирусом ожидается на этой неделе

Тенденция роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России — от 16 до 18% — наблюдается в последнее время, в зависимости от дня, сообщила Голикова. «Мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста день ото дня количества заболевших — на уровне от 16 до 18%», — сказала она.
По ее словам, 12 апреля рост в целом составил 16,2%, по Москве — 13,3%, по Московской области — 36,4%, по России в целом, исключая Москву и Московскую область, — 16,6%.
Тестирование на коронавирус
По словам Голиковой, тестирование на коронавирусную инфекцию в России проводят 254 лаборатории. «В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 10
Россия находится среди стран — лидеров по количеству проведенных тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщила Голикова. «На сегодняшний день в России тестирование проведено на 1 млн 360 тыс. исследований. Мы находимся среди стран — лидеров, которые проводят тестирование своего населения», — сказала она.
Выплаты медикам
Порядка 13,1 млрд рублей из 48,8 млрд, выделенных правительством на дополнительные выплаты медработникам, работающим с пациентами с коронавирусом, уже распределены, сообщила Голикова.
«На эти цели выделено постановлением правительства 48,8 млрд рублей, 13,1 млрд уже распределено, остальные 35 млрд будут использованы по мере вовлечения медицинских работников в оказание медицинской помощи», — сказала она.
Восьмого апреля на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу — 25 тыс. рублей в месяц. Врачи скорой помощи также должны будут получать выплату 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тыс. рублей.
Создание коек
Дополнительный финансовый расчет поддержки регионов по развертыванию коек для пациентов с коронавирусом завершится 13 апреля, заявила Голикова.
«Мы ведем и завершим сегодня по сути дополнительный финансовый расчет для поддержки регионов для разворачивания этих коек дополнительно к тем 33 млрд рублей, которые уже были выделены», — сказала Голикова. Она напомнила, что планируется развернуть около 95 тыс. коек, на данный момент развернуто 40 тыс. из них.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что у российской системы здравоохранения есть все ресурсы для увеличения числа коек. Он отметил, что койки должны быть на 70% оснащены кислородом и необходимым запасом лекарств.
За время пандемии коронавирусом в мире заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Новые 1 355 случаев заражения зафиксированы в Москве, всего в столице более 11,5 тыс. заразившихся. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.