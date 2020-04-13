Севастополь введет электронные пропуска для передвижения

Ранее в Севастополе ввели систему бумажных спецпропусков для свободного передвижения по городу сотрудников предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение и торговлю товарами первой необходимости: заявки следовало подавать в Единую дежурно-диспетчерскую службу.
«С завтрашнего дня будет новая система пропусков в электронной форме. Есть готовность полная к запуску», — сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства.
По его словам, прием заявок на выдачу спецпропусков в бумажной форме от предприятий прекращен.
«Это не значит, что бумажные прекращают работу. Никакой обмен делать не будем. Только если у кого-то возникнет желание для удобства», — добавил глава города.
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