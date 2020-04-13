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17:07 (мск), источник: РИА Новости

Севастополь введет электронные пропуска для передвижения

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Севастополь с 14 апреля вводит электронные пропуска, дающие права на свободное передвижение по городу в условиях режима самоизоляции, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:21 MSK, 13.04
Источник: РИА Новости
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Ранее в Севастополе ввели систему бумажных спецпропусков для свободного передвижения по городу сотрудников предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение и торговлю товарами первой необходимости: заявки следовало подавать в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

«С завтрашнего дня будет новая система пропусков в электронной форме. Есть готовность полная к запуску», — сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства.

По его словам, прием заявок на выдачу спецпропусков в бумажной форме от предприятий прекращен.

«Это не значит, что бумажные прекращают работу. Никакой обмен делать не будем. Только если у кого-то возникнет желание для удобства», — добавил глава города.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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