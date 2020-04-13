Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Почему аппараты ИВЛ важны во время пандемии COVID-19 Итальянские медики вынуждены выбирать, кого из пациентов подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки года на тему веселья
22«Розовое суперлуние» 2020
18:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: Испания и Италия ослабляют карантин

Наиболее пострадавшие от эпидемии коронавируса страны Европы постепенно снимают ограничения, в то время как в других послабления только обсуждаются.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 872 073 +64 134
Скончалось116 098 +3 857
Выздоровело441 820 +26 602
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:41 MSK, 13.04
Источник: AFP 2020

С понедельника в Испании возобновят работу заводы, а во вторник в Италии откроются некоторые магазины.

Ранее об открытии школ и частичном снятии ограничений на передвижение граждан объявила Дания — одна из первых стран Европы, где они были введены.

В Германии правительство обсуждает смягчение мер, а во Франции и Британии ожидается продление карантина.

В понедельник правительство Испании объявило об отмене части ограничений, введенных на время карантина, но каталонские власти уже отказались исполнять это решение.

Глава региональной администрации Каталонии Ким Торра заявил, что риск новой вспышки и второго карантина слишком велик.

Однако в остальных регионах страны рабочие, занятые на производстве, строители и ряд других категорий граждан смогут вернуться к работе при соблюдении строгих санитарных норм.

Испания входит в число наиболее тяжело пострадавших от коронавируса стран — там умерло больше 17 тыс. человек с Covid-19.

Однако в последнее время число новых случаев стало снижаться.

Новость
Коронавирус: почему в Швеции не вводят карантин?

В Италии режим всеобщей изоляции был продлен до 3 мая, но со вторника смогут открыться книжные магазины, магазины канцелярских товаров и детской одежды. Однако заводы останутся закрытыми. Аппенинское государство насчитывает почти 20 тыс. жертв эпидемии.

В Германии канцлер Ангела Меркель консультируется с Академией наук насчет возможного смягчения ограничений, а в среду она обсудит эти перспективы на видео-совещании с главами регионов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером выступит с третьим по счету обращением к нации на тему коронавируса. Ожидается, что глава республики продлит действие карантина.

В Британии правительство до четверга должно оценить эффективность всеобщей изоляции и решить, будет ли она продлеваться. Члены кабинета вынуждены принимать непростое решение в отсутствие премьер-министра, который восстанавливается после выписки из лондонской больницы.

Справка
Корона им больше не жмет. Какие страны ослабляют карантинЗавершился самый первый в мире карантин, введенный из-за коронавируса — в китайском Ухане. Примеру готовы последовать в других городах и странах
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Читайте также
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:41 MSK, 13.04
 "Задыхающиеся" лаборатории и подозрительные пневмонии. Как в России меня...
Коронавирус: Испания и Италия ослабляют карантин
Коронавирус COVID-19
Коронавирус: Испания и Италия ослабляют карантин
Президент РФ заявил, что пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Тест-система на иммунитет к коронавирусу запустится в России на этой неделе
Путин заявил, что пик эпидемии COVID-19 не пройден даже в Москве
Мэр Нью-Йорка заявил об улучшении ситуации с коронавирусом
Певец Стас Михайлов переболел коронавирусом
Голикова заявила об устойчивом росте заболевших коронавирусом
Пожар в Чернобыле вплотную приблизился к АЭС (фото)
Авария на «Аполлоне-13»: новые фото с борта космического корабля
Кремль считает истеричными опасения повтора 90-х из-за COVID-19
Здоровье
Названа причина возникновения самого распространенного вида рака Исследование провел ученый из США.
Hi-Tech
Как выглядит новый Сбербанк Онлайн (и что он уммет) Компания обновила сайт впервые за 7 лет
Горячие темы на Авто
Как хорошо, что я не власть 355
Как вы оцениваете он-лайн заседание ОПЕК? 257
трудное детство, деревянные игрушки. 155
Обратите внимание вот на что --- 143
Кино
Ведущий «Модного приговора» попал в больницу в Коммунарке Александр Васильев лечится от воспаления легких
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Как выглядели звездные мамы и их дочери в одном возрасте 337
Вторая прогулка по Петербургу. 159
Новорожденные детеныши животных 141
Я не паникую. Может зря? 138
Леди
В моду вошли платья-подушки (в самом прямом смысле слова) Пижама уже надоела: предлагаем примерить новый тренд из социальных сетей.
Новости партнеров
Работа на удаленке: хитрости повышения эффективности
3 совета, как организовать работу вне офиса максимально эффективно
Как быстро и без потерь перейти на удаленку
Главные секреты удаленной работы
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь