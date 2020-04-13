18:14 (мск), источник: BBC News Русская служба
Коронавирус: Испания и Италия ослабляют карантин
Наиболее пострадавшие от эпидемии коронавируса страны Европы постепенно снимают ограничения, в то время как в других послабления только обсуждаются.
С понедельника в Испании возобновят работу заводы, а во вторник в Италии откроются некоторые магазины.
Ранее об открытии школ и частичном снятии ограничений на передвижение граждан объявила Дания — одна из первых стран Европы, где они были введены.
В Германии правительство обсуждает смягчение мер, а во Франции и Британии ожидается продление карантина.
Глава региональной администрации Каталонии Ким Торра заявил, что риск новой вспышки и второго карантина слишком велик.
Однако в остальных регионах страны рабочие, занятые на производстве, строители и ряд других категорий граждан смогут вернуться к работе при соблюдении строгих санитарных норм.
Однако в последнее время число новых случаев стало снижаться.
В Италии режим всеобщей изоляции был продлен до 3 мая, но со вторника смогут открыться книжные магазины, магазины канцелярских товаров и детской одежды. Однако заводы останутся закрытыми. Аппенинское государство насчитывает почти 20 тыс. жертв эпидемии.
В Германии канцлер Ангела Меркель консультируется с Академией наук насчет возможного смягчения ограничений, а в среду она обсудит эти перспективы на
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером выступит с третьим по счету обращением к нации на тему коронавируса. Ожидается, что глава республики продлит действие карантина.
В Британии правительство до четверга должно оценить эффективность всеобщей изоляции и решить, будет ли она продлеваться. Члены кабинета вынуждены принимать непростое решение в отсутствие