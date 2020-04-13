В РФ создали первую тест-систему диагностики возбудителя COVID-19 у животных

«До сегодняшнего дня в России были разработаны только
Новая диагностическая система основана на методе ПЦР (полимеразная цепная реакция) в реальном времени и разработана на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ).
Как сообщил эксперт Россельхознадзора, кандидат ветеринарных наук Никита Лебедев, у животных будут браться оральные и назальные пробы, возможно, фекальные и ректальные. «Пробы биологического материала будут тестировать на наличие РНК вируса SARS-CoV-2, который вызывает новую коронавирусную инфекцию COVID-19», — уточнил он.
Эксперты отметили, что науке известны другие видовые коронавирусы, которым подвержены собаки, кошки и сельскохозяйственные животные. «Мы проверяли чувствительность новой
Сейчас разработаны и утверждены методические рекомендации, которые позволяют проводить исследование проб биоматериалов животных на базе «ВНИИЗЖ».
«В апреле ВНИИЗЖ планирует произвести наборы для диагностики COVID-19, что позволит провести порядка 10 тыс. исследований биоматериала животных на базе подведомственных Россельхознадзору ветеринарных лабораторий и референтных центров по всей стране» — сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.
Аналогичная работа в ближайшее время будет организована на базе другого научного учреждения Россельхознадзора — Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»), где завершается разработка диагностической
С помощью новой методики будут тестировать, в том числе,
Эксперты отмечают, что инфекция COVID-19 широко распространилась среди людей и существует определенный риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми. По официальным сообщениям МЭБ, известно о нескольких зараженных COVID-19 кошках и собаках, а также об одном тигре, обитающем в зоопарке
Не воспринимают эту инфекцию куры, утки и свиньи. К такому выводу пришли китайские ученые из Ветеринарного исследовательского института Китайской академии наук (Харбин). Они провели исследования на восприимчивость к новому вирусу хорьков, свиней, собак, кошек, кур и уток и пришли к выводу, что это заболевание особенно тяжело протекает у кошек, вплоть до летального исхода.
Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), в настоящее время отсутствуют
Однако заражение животных вирусом COVID-19 может иметь последствия для здоровья и благополучия животных, а также для сохранения дикой природы, считают эксперты. «В связи с этим Россельхознадзор с целью недопущения укоренения COVID-19 в популяциях домашних восприимчивых животных планирует силами своих подведомственных учреждений оценить степень распространения заболевания среди домашних
Поголовно тестировать животных на COVID-19 нет необходимости, отмечает Лебедев. По рекомендациям МЭБ, в первую очередь нужно брать пробы у животных, у которых наблюдаются клинические признаки заболевания или питомец находился в контакте с инфицированным человеком.