Президент РФ заявил, что пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве

«У нас очень много проблем. Нам здесь особенно хвастаться нечем и ни к чему. Особенно не нужно расслабляться, потому что, в целом, как вы сами об этом говорите, как говорят ваши узкие специалисты, пик эпидемии у нас не пройден», — сказал Путин в понедельник на совещании по
Он отметил, что в этой связи считает оправданными меры по борьбе с коронавирусом, которые приняты в Москве. «Важно, чтобы все технические, административные вопросы были до конца отработаны и эффективно функционировали, чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан», — сказал президент.
Глава государства на совещании также предупредил, что недоработки в борьбе с эпидемией со стороны регионов будут рассматриваться как преступная халатность, которая повлечет не только административную ответственность.
Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами РФ. Я еще раз хочу на это обратить внимание: если не будет
что-тововремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность. И со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера.
Он отметил, что в настоящее время, и это прозвучало на совещании, «создание дополнительных специализированных коек идет по плану — 30% уже развернуто».
«Вместе с тем, как вы сами сказали, другие регионы РФ отстают от Москвы на
Ранее в ходе совещания в понедельник глава государства констатировал, что обстановка с распространением коронавируса в России меняется не в лучшую сторону. Путин отметил, что увеличивается число заболевших людей, причем фиксируется все больше случаев тяжелого протекания болезни. В связи с этим президент потребовал учитывать все сценарии развития ситуации с коронавирусом, включая экстраординарные.