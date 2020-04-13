Коронавирус COVID-19: главные события 13 апреля

Сейчас в стране зарегистрировано 18 328 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. Выздоровели на данный момент 1 470 человек, 148 человек умерли.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания о
Как считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, кризис в России на фоне распространения коронавируса может перекинуться на банковскую систему через
В ноябре 2020 года в мире пройдет вторая волна коронавируса, которая при этом окажется значительно слабее. Ее сроки предсказал директор инфекционного отделения больницы в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун. В целом вторая волна эпидемии нанесет меньший урон, однако некоторым африканским и южноамериканским государствам будет очень сложно
Наиболее пострадавшие от эпидемии коронавируса страны Европы постепенно снимают ограничения, в то время как в других послабления только обсуждаются. С понедельника в Испании возобновят работу заводы, а во вторник в Италии откроются некоторые магазины. Ранее об открытии школ и частичном снятии ограничений на передвижение граждан объявила Дания — одна из первых стран Европы, где они были введены.
В рекомендациях Минздрава отмечается, что на фоне распространения коронавируса наблюдается спад заболеваемости сезонным ОРВИ, в связи с чем «любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19». Кроме того, в Минздраве напомнили, что основным методом диагностики как ОРВИ, так и коронавируса является исследование биологического материала из верхних и нижних дыхательных путей с помощью ПЦР.
Солнцевский суд Москвы оштрафовал в общей сложности на 45 тысяч рублей компанию из трех человек за нарушение режима самоизоляции. Это первый такой факт в столице, до этого штрафы накладывались только на единичных нарушителей.
Как заявил академик РАН Михаил Кирпичников, распространение нового коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля. Это значит, что в этот период в стране будет фиксироваться самый большой ежедневный прирост по заболевшим и по летальным исходам. По словам ученого, дальше будет выход на плато.
Эстрадный певец, переболевший пневмонией, заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Ранее Михайлов рассказывал, что перенес двустороннее воспаление легких.
Деньги пойдут на оплату поездок волонтеров, сотрудников некоммерческих организаций и медицинских учреждений. Первыми бесплатными поездками смогут воспользоваться сотрудники фонда помощи хосписам «Вера». После этого программа будет доступна всем остальным организациям и медучреждениям, которые обратятся за помощью.
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Французская художница Линда Будебала опубликовала серию работ «Закрытые герои». Она представила, что в нынешних условиях самоизоляции оказались не только люди, но и известные персонажи мультфильмов, кино и видеоигр и поразмышляла над тем, чем они могли бы развлечь себя дома.
Как оказалось, футболист Александр Кержаков — гений косплея. Он воссоздает обложки легендарных