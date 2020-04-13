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20:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 13 апреля

Путин заявил о грядущем пике пандемии, в Китае предсказали сроки начала второй волны COVID-19, а статую Христа «одели» в халат врача

Коронавирус COVID-19
21:00 (мск)Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 13 апреля
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 897 373 +63 688
Скончалось118 304 +5 008
Выздоровело444 492 +23 575
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:01 MSK, 13.04
Сотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя такси на фоне храма Христа Спасителя в Москве | Источник: AP 2020

Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 2 558

Сейчас в стране зарегистрировано 18 328 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. Выздоровели на данный момент 1 470 человек, 148 человек умерли.

Путин заявил, что пик пандемии не пройден даже в Москве

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Ученые рассказали об антителах, способных нейтрализовать коронавирус

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране призвал не расслабляться, поскольку пик заболеваемости коронавирусом не пройден даже в Москве. Глава государства также констатировал, что обстановка с распространением коронавируса в России меняется не в лучшую сторону. Путин отметил увеличение числа заболевших людей и случаев тяжелого протекания болезни.

Когда кризис из-за COVID-19 затронет банки?

Как считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, кризис в России на фоне распространения коронавируса может перекинуться на банковскую систему через три-шесть месяцев. При этом не исключено, что при таком сценарии банкам потребуется докапитализация.

Папа Франциск произносит благословение перед пустой площадью Святого Петра | Источник: AP 2020

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

В ноябре 2020 года в мире пройдет вторая волна коронавируса, которая при этом окажется значительно слабее. Ее сроки предсказал директор инфекционного отделения больницы в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун. В целом вторая волна эпидемии нанесет меньший урон, однако некоторым африканским и южноамериканским государствам будет очень сложно из-за слаборазвитой медицины.

Испания и Италия ослабляют карантин

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В Кремле назвали заявления о возможном повторении девяностых истерикой

Наиболее пострадавшие от эпидемии коронавируса страны Европы постепенно снимают ограничения, в то время как в других послабления только обсуждаются. С понедельника в Испании возобновят работу заводы, а во вторник в Италии откроются некоторые магазины. Ранее об открытии школ и частичном снятии ограничений на передвижение граждан объявила Дания — одна из первых стран Европы, где они были введены.

В Минздраве рекомендовали рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

В рекомендациях Минздрава отмечается, что на фоне распространения коронавируса наблюдается спад заболеваемости сезонным ОРВИ, в связи с чем «любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19». Кроме того, в Минздраве напомнили, что основным методом диагностики как ОРВИ, так и коронавируса является исследование биологического материала из верхних и нижних дыхательных путей с помощью ПЦР.

В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции

Солнцевский суд Москвы оштрафовал в общей сложности на 45 тысяч рублей компанию из трех человек за нарушение режима самоизоляции. Это первый такой факт в столице, до этого штрафы накладывались только на единичных нарушителей.

Ученый спрогнозировал пик коронавируса в России

Как заявил академик РАН Михаил Кирпичников, распространение нового коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля. Это значит, что в этот период в стране будет фиксироваться самый большой ежедневный прирост по заболевшим и по летальным исходам. По словам ученого, дальше будет выход на плато.

Буддийский монах молится за защитной пластиковой перегородкой во время Тайского Нового года в храме Самьяна Нари в Бангкоке | Источник: AP 2020

Стас Михайлов переболел коронавирусом

Эстрадный певец, переболевший пневмонией, заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Ранее Михайлов рассказывал, что перенес двустороннее воспаление легких.

Ситимобил и Добро Mail.ru организовали сбор средств для оплаты благотворительных поездок на такси

Деньги пойдут на оплату поездок волонтеров, сотрудников некоммерческих организаций и медицинских учреждений. Первыми бесплатными поездками смогут воспользоваться сотрудники фонда помощи хосписам «Вера». После этого программа будет доступна всем остальным организациям и медучреждениям, которые обратятся за помощью.

Статую Христа «одели» в халат врача

В Рио-де-Жанейро во время пасхальной службы на статую Христа-Искупителя спроецировали изображение, которое превратило Иисуса в доктора со стетоскопом. Также на статуе появилось слово «спасибо» на разных языках мира. Так бразильцы выразили благодарность медикам и попросили людей оставаться дома.

Чем занимаются мультгерои на карантине

Французская художница Линда Будебала опубликовала серию работ «Закрытые герои». Она представила, что в нынешних условиях самоизоляции оказались не только люди, но и известные персонажи мультфильмов, кино и видеоигр и поразмышляла над тем, чем они могли бы развлечь себя дома.

Кержаков повторил обложки легендарных рок-альбомов с детьми

Как оказалось, футболист Александр Кержаков — гений косплея. Он воссоздает обложки легендарных рок-альбомов в стиле самоизоляции. Уже есть The Beatles, Queen и Oasis. Надо признать, получается очень похоже.

Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в Москве
Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:01 MSK, 13.04
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