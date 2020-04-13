19:02 (мск), источник: РИА Новости
Следователь по делу Baring Vostok отказала Титову в посещении Калви
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Следователь по делу инвестиционного фонда Baring Vostok отказала
«Следователь по делу Baring Vostok отказала мне в посещении Майкла Калви, который находится на домашнем аресте. Сейчас, конечно, вообще не до визитов, но дело тут не в этом. Отказ был мотивирован ссылкой на ту самую статью 2 Гражданского кодекса РФ, о которую разбились сотни и тысячи споров — является обвиняемый предпринимателем или не является», — рассказал Титов.
Титов процитировал статью: «Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг».
При этом он отметил, что право трактовать эти строки дано исключительно следователю. «Неважно, что Калви имеет двадцатилетний опыт инвестирования в российскую экономику. Неважно, что Верховный суд в своих решениях признавал достижение или недостижение положительного результата в ходе инвестиционной деятельности предпринимательским риском. Неважно, что споры вокруг Baring Vostok продолжаются в арбитражах. Майклу Калви следователь в праве считаться предпринимателем отказала», — сетует Титов.
«Думаю, ситуация не изменится, пока определение предпринимательской деятельности не появится не только в ГК, но и в
Банк «Восточный» и его владельцы оказались в центре внимания в феврале 2019 года после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств. В частности, суд в Амурской области рассматривает два иска «Восточного» о взыскании с Evison и Калви убытков — на 9,8 миллиарда и 8,8 миллиарда рублей.