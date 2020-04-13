19:36 (мск), источник: Комсомольская правда
Ситимобил и Добро Mail.ru объявляют сбор средств для оплаты поездок на такси врачей и волонтеров
Первыми бесплатными поездками смогут воспользоваться сотрудники фонда помощи хосписам «Вера».
Ситимобил и Добро Mail.ru организовали сбор средств для оплаты благотворительных поездок на такси. Деньги пойдут на оплату поездок волонтеров, сотрудников некоммерческих организаций и медицинских учреждений. Первыми бесплатными поездками смогут воспользоваться сотрудники фонда помощи хосписам «Вера». После этого программа будет доступна всем остальным организациям и медучреждениям, которые обратятся за помощью. Сделать это можно по ссылке.
— Две недели назад мы начали бесплатно возить на донации московских доноров, и не ожидали столь высокого спроса — только в Москве с помощью Ситимобил до места донации добрались более 1500 добровольцев, — рассказывает исполнительный директор Ситимобил Виталий Бедарев.
Он добавил, что к сбору средств может присоединиться абсолютно любая компания и организация. Чем больше денег удастся собрать, тем больше безопасных поездок для медработников Ситимобил сможет организовать.