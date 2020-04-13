В ВОЗ прокомментировали данные об иммунитете у переболевших COVID-19

«На данный момент есть ограниченное количество информации о возможном иммунитете для тех, кто переболел. И мы должны понимать, какой иммунитет появляется у тех, у кого было заболевание средней тяжести, у кого тяжелое, и для тех, кто выздоровел», — сказала она.
По ее словам, в Шанхае провели исследование плазмы 175 пациентов, которые переболели COVID-19. У некоторых был выявлен стойкий ответ на антитела, а у других не было такого ответа. При этом пока неизвестно, как это влияет на выработку иммунитета к вирусу.
ВОЗ рассчитывает, что с ростом количества тех, кто выздоровел, свыше 300 тысяч человек, появится больше исследований того, каким образом может появиться иммунитет к заболеванию.
«На данный момент у нас нет полного представления того, как вырабатывается иммунитет», — добавила она. В ВОЗ полагают, что выздоровевший человек также должен какое-то время применять и носить защитные средства.