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19:50 (мск), источник: РИА Новости

В ВОЗ прокомментировали данные об иммунитете у переболевших COVID-19

ЖЕНЕВА, 13 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения пока не может однозначно заявить, получают ли иммунитет от COVID-19 те, кто переболел новым коронавирусом, заявила на брифинге в Женеве глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 883 119 +55 835
Скончалось117 569 +4 538
Выздоровело443 816 +27 196
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:51 MSK, 13.04
Источник: РИА Новости

«На данный момент есть ограниченное количество информации о возможном иммунитете для тех, кто переболел. И мы должны понимать, какой иммунитет появляется у тех, у кого было заболевание средней тяжести, у кого тяжелое, и для тех, кто выздоровел», — сказала она.

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По ее словам, в Шанхае провели исследование плазмы 175 пациентов, которые переболели COVID-19. У некоторых был выявлен стойкий ответ на антитела, а у других не было такого ответа. При этом пока неизвестно, как это влияет на выработку иммунитета к вирусу.

ВОЗ рассчитывает, что с ростом количества тех, кто выздоровел, свыше 300 тысяч человек, появится больше исследований того, каким образом может появиться иммунитет к заболеванию.

«На данный момент у нас нет полного представления того, как вырабатывается иммунитет», — добавила она. В ВОЗ полагают, что выздоровевший человек также должен какое-то время применять и носить защитные средства.

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Источник:©Аргументы и факты
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