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22:23 (мск), источник: Интерфакс

Глава ВОЗ счел невозможным остановить коронавирус без вакцины

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Окончательно остановить распространение коронавируса COVID-19 будет возможно лишь при наличии эффективной вакцины против него, заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 904 566 +69 193
Скончалось118 459 +5 097
Выздоровело446 002 +24 859
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:11 MSK, 13.04
Источник: Reuters

«В конечном счете разработка и распределение безопасной и эффективной вакцины потребуется для полного прерывания передачи (коронавируса — ИФ)», — сказал он.

«Наша глобальная взаимосвязь означает риск повторной активизации (коронавируса — ИФ), и пойдет новая волна COVID-19», — прояснил он, почему необходима вакцина.

При этом он напомнил, что COVID-19 распространяется быстро и что коронавирус в 10 раз смертоноснее свиного гриппа H1N1, вызвавшего пандемию в 2009 году.
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Согласно статистическим данным Worldmeter, в мире выявлено более 1,8 млн случаев коронавируса. Скончались 117 тыс. 397 больных с коронавирусом, выздоровели 437 тыс. 306 человек.

Глава ВОЗ добавил, что странам следует снимать введенные из-за COVID-19 ограничения постепенно, учитывая при этом особенности коронавируса.

«В то время как вирус очень быстро распространяется, его спад (распространения вируса — ИФ) происходит намного медленнее. Другими словами, путь вниз гораздо медленнее пути вверх», — заявил Гебрейесус на брифинге в понедельник.

Планы по ослаблению антикоронавирусных мер

Ранее сообщалось, что на этой неделе ослабляют ограничительные меры в Испании, что даст возможность большему числу людей вернуться на работу.

Такое решение принял испанский премьер Педро Санчес, чтобы попытаться спасти сильно страдающую из-за COVID-19 экономику.

Иранские власти начали с субботы 11 апреля возобновлять работу офисов правительственных организаций после недельного режима строгой изоляции.

Кроме того, начать поэтапное смягчение ограничений в ближайшее время планируют Чехия, Австрия, США и Германия.

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