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00:36 (мск), источник: ТАСС

Франция продлевает режим самоизоляции и оставляет границы закрытыми

ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/ — Режим самоизоляции, действие которого во Франции завершается 15 апреля, продлевается до 11 мая. Об этом сообщил в понедельник президент Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:31 MSK, 14.04

«Надежда постепенно возвращается, но в регионах Гранд-Эст и Иль-де-Франс больницы заполнены. Поэтому мы должны продолжать наши усилия и следовать введенным правилам», — сказал он. «Вот почему режим самоизоляции в строгой форме должен продлиться до понедельника, 11 мая», — заявил Макрон. Он отметил, что ограничительные меры являются непременным «условием для замедления распространения вируса».

Французский лидер отметил, что правила режима самоизоляции не планируется изменять. Он призвал к их соблюдению в уже существующем виде на всей территории страны.

Макрон отметил, что «благодаря принятым усилиям в стране наблюдается прогресс».

Наш медицинский персонал, военные, пожарные, фармацевты мобилизованы. Нам пришлось иметь дело с чрезвычайной ситуацией, принимать сложные решения и адаптироваться.
Эмманюэль Макрон

Открытие школ

Макрон сообщил, что ряд учебных заведений во Франции начнет постепенно возобновлять работу 11 мая.

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«11 мая начнется новый этап. Мы постепенно будем открывать детские сады, школы, колледжи, лицеи. Для меня это приоритетная задача», — заявил он.

В то же время высшие учебные заведения пока останутся закрытыми физически до лета. Правительство должно в будущем уточнить для каждого университета порядок работы, в частности для организации экзаменов. «Наиболее уязвимые студенты, которые зачастую живут вдали от дома, особенно те, кто приехал с заморских территорий, получат помощь. Со среды совет министров должен принять решение о выделении дополнительных финансовых средств», — уточнил Макрон.

По словам президента Франции, крупные мероприятия, привлекающие большую аудиторию, не будут проводиться на территории Франции как минимум до середины июля.

Места массового скопления людей, рестораны, кафе, отели, кинотеатры, театры и музеи останутся на данном этапе закрытыми.
Эмманюэль Макрон
президент Франции

Он добавил, что с середины мая будет проводиться «коллективная оценка» ситуации в стране на еженедельной основе.

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Темпы пандемии

Макрон заявил, что распространение нового коронавируса во Франции несколько замедлилось.

«Благодаря нашим общим усилиям темпы эпидемии во Франции начинают замедляться», — сказал Макрон.

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«Эти приложенные усилия позволяли и позволяют нам прогрессировать день за днем. Результаты налицо — целый ряд регионов эпидемия не затронула, а число людей, поступивших в реанимацию, снижается день ото дня. Надежда на лучший исход возрождается», — подчеркнул президент.

Макрон дал высокую оценку труду медиков, полицейских, пожарных, журналистов, представителей многих других профессий, всех, кто находится на передовой борьбы с эпидемией. «Все они при поддержке остального населения содействовали тому, чтобы жизнь во Франции смогла продолжаться», — сказал он.

«Все мы в эти дни ощущаем страх и беспокойство как за себя, так и за своих близких, находясь в условиях распространения этого невидимого и опасного вируса», — сказал президент. Он отметил, что «в этот период особо трудно жить тем, кто вынужден пребывать в тесных квартирах».

Макрон признал, что в таких условиях «возрастает риск домашнего насилия».

В то же время французский лидер вынужден был отметить, что страна, «судя по всему, плохо подготовилась» к эпидемии, которая «указала на существовавшие упущения». «Недостатки и нехватки имели место, как и во всем мире: не хватало халатов, защитных перчаток, антисептического геля. Мы не смогли распространить в стране столько масок, сколько хотели», — признал Макрон, подчеркнув, что «в должное время будут сделаны все необходимые выводы».

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С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого — максимально ограничить перемещение граждан по улицам. Он также предусматривает закрытие магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. Штрафы за нарушения условий режима несколько раз увеличивались и сейчас составляют €135 за первое и €200 — за второе, совершенное в течение 15 суток.

​​​​​​Закрытые границы

Макрон сообщил, что границы Франции с неевропейскими государствами останутся закрытыми и после 11 мая.

«До нового распоряжения наши границы с неевропейскими странами будут оставаться закрытыми», — сказал он. «Мы будем применять все необходимые инструменты для защиты населения», — заверил Макрон. Он подчеркнул, что Франция «станет выходить из режима самоизоляции постепенно».

В середине марта президент заявил, что в целях борьбы с распространением коронавируса границы Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней. Он пояснил, что поездки между неевропейскими странами и Евросоюзом на этот срок приостанавливаются. 17 марта главы государств и правительств ЕС утвердили закрытие внешних границ сообщества на месяц.

8 апреля Еврокомиссия рекомендовала странам — членам Евросоюза продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая.

Согласно последним данным министерства здравоохранения страны, с начала эпидемии коронавируса во Франции умерли почти 15 тыс. человек. Таким образом, за последние 24 часа количество летальных исходов возросло на 574. В то же время число тяжелобольных пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии, уменьшилось на 24 человека — до 6 821.

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Поддержка туризма и культуры

Макрон заявил, что власти Франции окажут дополнительную поддержку предприятиям туристической и культурной отраслей, а также владельцам ресторанов и отелей на фоне продления ограничений для большинства из них после 11 мая в связи с пандемией коронавируса.

«Будет быстро внедрен особый план для таких секторов, как туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, культура и организация мероприятий, на которые будет оказываться продолжительное влияние пандемии», — сказал французский лидер, подчеркнув, что этим секторам будет оказана специальная помощь.

Макрон напомнил, что более 8 млн французов находятся в состоянии частичной безработицы, в связи с чем пообещал «продолжить и усилить» финансовую поддержку предприятий и их сотрудников.

Он отметил, что ремесленники, коммерсанты, представители свободных профессий и предприниматели продолжают стоять перед необходимостью расплачиваться в рамках контрактных обязательств, а также платить аренду и кредиты.

«В этой связи я решил серьезно увеличить помощь, упростить ее получение, чтобы вы могли проще пережить этот период», — заявил глава государства, не уточнив, однако, насколько вырастут ассигнования из государственного бюджета.

9 апреля министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр сообщил в интервью газете Les Echos, что власти Франции планируют увеличить до уровня в €100 млрд финансирование плана по поддержке экономики, испытывающей трудности в условиях пандемии. Изначально планировалось выделить на эти цели €45 млрд.

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