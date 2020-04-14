Попова раскрыла долю новых зараженных коронавирусом без симптомов

В структуре вчерашних выявлений 22 процента — это внебольничные пневмонии, 25 процентов — это острые респираторные вирусные заболевания и сорок — почти сорок один процент — это люди, у которых клиники нет. Этот процент растет с начала этого месяца, от 12−15 процентов и сегодня до 40 процентов.
Попова добавила, что не более пяти процентов из числа контактировавших с инфицированными сами заболевают пневмонией.
Глава Роспотребнадзора отметила, что растет число заболеваний «по очагам». По ее словам, из 74 очагов, зафиксированных на сегодняшний день, около 55 процентов приходятся на долю лечебных учреждений.
Сам глава государства отметил, что в последние дни ситуация с распространением коронавируса меняется в худшую сторону.
По словам Путина, ближайшие недели станут решающими для дальнейшего положения дел.
В связи с этим российский лидер призвал наиболее оптимально выстроить все принимающиеся на местах профилактические меры.
Всего в России зафиксировано 18 328 случаев заражения COVID-19, из которых 11,5 тысячи приходится на Москву. По последним данным, число жертв инфекции достигло 148, 1470 человек вылечились.
Во многих регионах страны с начала апреля действует режим всеобщей изоляции.
Россиян призывают не покидать дома без крайней необходимости, а также соблюдать социальную дистанцию в один метр друг от друга.