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01:19 (мск), источник: РИА Новости

Попова раскрыла долю новых зараженных коронавирусом без симптомов

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Более 40 процентов зараженных коронавирусом из числа новых пациентов не имеют симптомов COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке с участием президента Владимира Путина.

Коронавирус COVID-19
01:35 (мск)В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 912 923 +68 513
Скончалось118 966 +5 018
Выздоровело448 053 +26 556
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:05 MSK, 14.04
Источник: РИА Новости
В структуре вчерашних выявлений 22 процента — это внебольничные пневмонии, 25 процентов — это острые респираторные вирусные заболевания и сорок — почти сорок один процент — это люди, у которых клиники нет. Этот процент растет с начала этого месяца, от 12−15 процентов и сегодня до 40 процентов.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Попова добавила, что не более пяти процентов из числа контактировавших с инфицированными сами заболевают пневмонией.

Глава Роспотребнадзора отметила, что растет число заболеваний «по очагам». По ее словам, из 74 очагов, зафиксированных на сегодняшний день, около 55 процентов приходятся на долю лечебных учреждений.

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Если сидишь дома

Ухудшение ситуации с коронавирусом

Сам глава государства отметил, что в последние дни ситуация с распространением коронавируса меняется в худшую сторону.

По словам Путина, ближайшие недели станут решающими для дальнейшего положения дел.

В связи с этим российский лидер призвал наиболее оптимально выстроить все принимающиеся на местах профилактические меры.

Коронавирус в России

Всего в России зафиксировано 18 328 случаев заражения COVID-19, из которых 11,5 тысячи приходится на Москву. По последним данным, число жертв инфекции достигло 148, 1470 человек вылечились.

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Во многих регионах страны с начала апреля действует режим всеобщей изоляции.

Россиян призывают не покидать дома без крайней необходимости, а также соблюдать социальную дистанцию в один метр друг от друга.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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Источник:©Аргументы и факты
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