ВОЗ усомнилась в эффективности прививки от туберкулеза против коронавируса

Поясняется, что сейчас в мире проводятся два клинических испытания по этому вопросу, их результаты пока недоступны. «В отсутствие доказательств ВОЗ не рекомендует вакцинацию БЦЖ для профилактики COVID-19. ВОЗ продолжает рекомендовать вакцинацию новорожденных БЦЖ в странах или условиях с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом», — заявили в организации.
Также в ВОЗ предупредили, что если страны начнут использовать имеющиеся запасы вакцины БЦЖ, это приведет к будущему росту заболеваемости и смертности от туберкулеза
Ранее группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние прививки БЦЖ на вероятность заражения коронавирусом. Выяснилось, что за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион в странах с вакцинацией от туберкулеза, а в странах с отсутствием вакцинации этот показатель составил 358 на один миллион. Уровень смертности также отличался в 10 раз.
Всего в мире насчитывается более двух миллионов случаев заражения коронавирусом, больше всего их выявлено в США — там заразились более 581,7 тысячи человек. Жертвами вируса по всему миру стали по меньшей мере 119,6 тысячи заболевших.