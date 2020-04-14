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07:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом

Ведомство отчиталось о профилактике коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:10 MSK, 14.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вчера президент Владимир Путин допустил использование «возможностей» и «резервов» Министерства обороны в борьбе с распространением коронавируса в России. Но как стало известно «Ъ», в самом министерстве ситуацию с коронавирусной инфекцией в вооруженных силах оценивают как «неустойчивую».

По данным на 30 марта, случаи заражения COVID-19 подтвердились у троих российских военнослужащих, еще минимум 133 человека находятся под наблюдением из-за контактов с зараженными.
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Напомним, что военное ведомство не отказалось от весеннего призыва и намерено набрать 135 тыс. срочников; впрочем, в войска их пока не отправляют.

На совещании с руководством федерального штаба по борьбе с пандемией Владимир Путин напомнил, что российские военные медики «работают достаточно эффективно за границей», помогая бороться с коронавирусной инфекцией. Речь идет, очевидно, о группах медицинских специалистов Минобороны РФ, которые уже несколько недель находятся в Италии и Сербии. Президент Путин заявил, что накопленный ими «значительный опыт» нужно будет использовать и в России. Он добавил, что основные мощности армии по противодействию распространению инфекции «находятся в резерве» и что «возможности Министерства обороны, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы».

При этом само Минобороны оценивает санитарно-эпидемиологическое состояние по коронавирусной инфекции в вооруженных силах России как «неустойчивое», сообщил «Ъ» источник, знакомый с данными, которые министерство в конце марта предоставило в правительство РФ.
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По данным на 30 марта, в российской армии было официально подтверждено минимум три случая заражения COVID-19 среди личного состава. Положительные результаты на коронавирус показали тесты прапорщика 1994 года рождения. Он проходит лечение на дому, а «противоэпидемические мероприятия», как сообщается в документе, «проведены в полном объеме». Установлено, что с ним контактировали десять человек.

В «удовлетворительном состоянии» в больнице в Коммунарке находится военнослужащий в звании полковника. В кругу контактировавших с ним лиц военнослужащих нет. Мичман Северного флота проходит лечение в больнице, с ним контактировал 51 человек. По данным источника «Ъ», как минимум 133 военнослужащих контактировали с другими носителями вируса. Все они изолированы, находятся под медицинским наблюдением, признаков инфекционных заболеваний не имеют.

По данным «Ъ», 12 апреля Минобороны также отчиталось перед правительством о мерах подготовки к возможному росту числа заболевших.

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Так, в военно-медицинских организациях развернули более 4,8 тыс. инфекционных коек, подготовили 32 военных госпиталя, 11 из которых (1936 коек) «в течение четырех часов готовы к работе в условиях строгого противоэпидемического режима». На базе отдельных медицинских батальонов, дивизий и медицинских рот 30 марта начали формироваться семь мобильных госпиталей по 100 коек, а 19 марта началось строительство и оснащение оборудованием 16 многофункциональных медицинских центров на территории военных госпиталей Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов.

Также сформированы 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп для оперативного реагирования. Министерство имеет 2 млн медицинских одноразовых масок, 15 тыс. респираторов, 100 изолирующих транспортных боксов, 10 тыс. одноразовых костюмов врача-инфекциониста, 3 тыс. медицинских защитных костюмов типа «Кварц», несколько десятков комплектов инструментов для забора биоматериала и продолжает закупать необходимое.

Стоит отметить, что даже в экстренном случае России не удастся напрямую воспользоваться «накопленным за рубежом опытом».

Минобороны подчеркивает, что вce военнослужащие, приезжающие из зарубежных командировок, проходят «обязательную двухнедельную обсервацию». Это касается и военных врачей, которые сейчас находятся в Италии и Сербии.

По данным источника «Ъ», министерство заявило, что «особое внимание» уделяет учащимся военных вузов, воспитанникам кадетских, суворовских и нахимовских училищ.

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В них, в частности, информируют о симптомах инфекции, проводят обязательную термометрию и дезинфицируют места общего пользования. «Также разработаны» рекомендации по медицинскому осмотру и лабораторному обследованию призывников. Напомним, 30 марта Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. На военную службу начали призывать граждан в возрасте от 18 до 27 лет, общее число срочников составит 135 тыс. человек. В середине марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что в Кремле рассмотрят вопрос о возможном переносе весеннего призыва из-за пандемии и обратятся с этим в Минобороны. Однако министр обороны Сергей Шойгу позже сообщил, что весенний призыв в армию переносить не будут и он пройдет по плану. 5 апреля сотрудники военкоматов перешли на удаленную работу, проводя учет данных «в дистанционном режиме по телефону», чтобы призывники и их родственники не приходили в военкоматы. В войска их пока не отправляют.

Мария Литвинова, Александр Черных

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