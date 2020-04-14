Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом

Вчера президент Владимир Путин допустил использование «возможностей» и «резервов» Министерства обороны в борьбе с распространением коронавируса в России. Но как стало известно «Ъ», в самом министерстве ситуацию с коронавирусной инфекцией в вооруженных силах оценивают как «неустойчивую».
Напомним, что военное ведомство не отказалось от весеннего призыва и намерено набрать 135 тыс. срочников; впрочем, в войска их пока не отправляют.
На совещании с руководством федерального штаба по борьбе с пандемией Владимир Путин напомнил, что российские военные медики «работают достаточно эффективно за границей», помогая бороться с коронавирусной инфекцией. Речь идет, очевидно, о группах медицинских специалистов Минобороны РФ, которые уже несколько недель находятся в Италии и Сербии. Президент Путин заявил, что накопленный ими «значительный опыт» нужно будет использовать и в России. Он добавил, что основные мощности армии по противодействию распространению инфекции «находятся в резерве» и что «возможности Министерства обороны, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы».
По данным на 30 марта, в российской армии было официально подтверждено минимум три случая заражения COVID-19 среди личного состава. Положительные результаты на коронавирус показали тесты прапорщика 1994 года рождения. Он проходит лечение на дому, а «противоэпидемические мероприятия», как сообщается в документе, «проведены в полном объеме». Установлено, что с ним контактировали десять человек.
В «удовлетворительном состоянии» в больнице в Коммунарке находится военнослужащий в звании полковника. В кругу контактировавших с ним лиц военнослужащих нет. Мичман Северного флота проходит лечение в больнице, с ним контактировал 51 человек. По данным источника «Ъ», как минимум 133 военнослужащих контактировали с другими носителями вируса. Все они изолированы, находятся под медицинским наблюдением, признаков инфекционных заболеваний не имеют.
По данным «Ъ», 12 апреля Минобороны также отчиталось перед правительством о мерах подготовки к возможному росту числа заболевших.
Так, в
Также сформированы 49 подвижных
Минобороны подчеркивает, что вce военнослужащие, приезжающие из зарубежных командировок, проходят «обязательную двухнедельную обсервацию». Это касается и военных врачей, которые сейчас находятся в Италии и Сербии.
По данным источника «Ъ», министерство заявило, что «особое внимание» уделяет учащимся военных вузов, воспитанникам кадетских, суворовских и нахимовских училищ.
В них, в частности, информируют о симптомах инфекции, проводят обязательную термометрию и дезинфицируют места общего пользования. «Также разработаны» рекомендации по медицинскому осмотру и лабораторному обследованию призывников. Напомним, 30 марта Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. На военную службу начали призывать граждан в возрасте от 18 до 27 лет, общее число срочников составит 135 тыс. человек. В середине марта
Мария Литвинова, Александр Черных