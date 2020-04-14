Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Французский шоколатье делает пасхальные яйца в виде коронавируса Шоколатье Жан-Франсуа решил привнести нотку юмора в тревожную жизнь соотечественников
Фоторепортажи
24Внутри нового инфекционного центра в Новой Москве
50Выбраны лучшие снимки воды со всего мира
06:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Университет Хопкинса скорректировал данные о заболевших коронавирусом в мире

Университет Джонса Хопкинса, публикующий данные по коронавирусу в режиме реального времени, скорректировал число заболевших в мире на своем сайте.

Коронавирус COVID-19
07:05 (мск)Режим самоизоляции в Пермском крае: правила передвижения граждан
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 920 985 +70 458
Скончалось119 686 +5 441
Выздоровело453 145 +22 618
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:10 MSK, 14.04
Источник: Агентство «Москва»

По данным на 05:00 по московскому времени, в мире зафиксировано 1 918 855 случаев заражения. Таким образом, университет опроверг ранее опубликованную информацию о том, что число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона.

Кроме того, скорректированы данные и по количеству заболевших коронавирусом в отдельных странах.
Что полезно знать
Если сидишь дома

На первом месте все также находятся США — более 581 тысячи случаев (вместо опубликованных ранее 618 тысяч). На втором месте Испания — более 170 тысяч заболевших, на третьем — Италия (более 159 тысяч заболевших).

По количеству умерших на первом месте также США — более 23,6 тысяч, из них 7,3 тысячи случаев смерти зафиксированы в Нью-Йорке. Следом идет Италия (около 20,4 тысячи смертей) и Испания (более 17 тысяч). Больше всего вылечившихся в Китае (около 78,1 тысяч человек), Испании (64,7 тысяч человек), Германии (64,3 тысячи).

Вспышка инфекции впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию с коронавирусом можно характеризовать как пандемию.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:10 MSK, 14.04
 Москвичам рассказали о штрафах за отсутствие пропуска
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Коронавирус COVID-19
Коронавирус: Испания и Италия ослабляют карантин
Президент РФ заявил, что пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Тест-система на иммунитет к коронавирусу запустится в России на этой неделе
Трамп назвал темы последнего разговора с Путиным
Российские работодатели задумались о снижении зарплат
Более 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом
Минобороны признало неустойчивость перед COVID-19
Американский эсминец зашел в Черное море
Франция продлевает карантин еще почти на месяц
Bloomberg назвал сделку ОПЕК+ «болезненной уступкой» Кремля
Здоровье
Названа причина возникновения самого распространенного вида рака Исследование провел ученый из США.
Hi-Tech
Как выглядит новый Сбербанк Онлайн (и что он уммет) Компания обновила сайт впервые за 7 лет
Горячие темы на Авто
Как хорошо, что я не власть 355
Как вы оцениваете он-лайн заседание ОПЕК? 257
9 мая мир будет отмечать 75 лет победы над фашизмом! 126
Проснулся --увидел вас безумных и подумал--- 132
Кино
Ведущий «Модного приговора» попал в больницу в Коммунарке Александр Васильев лечится от воспаления легких
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Джулиан Ассанж тайно стал отцом двоих детей Это случилось, пока он жил в изоляции в Лондоне
Леди
В моду вошли платья-подушки (в самом прямом смысле слова) Пижама уже надоела: предлагаем примерить новый тренд из социальных сетей.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь