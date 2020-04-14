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08:08 (мск), источник: Интерфакс

Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Власти КНР закрыли все наземные погранпереходы на российско-китайской границе, сообщило генконсульство РФ в Харбине (северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян).

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:10 MSK, 14.04
Источник: Reuters

Власти провинции Хэйлунцзян официально уведомили российскую сторону, что пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) будет по-прежнему закрыт для пассажирского сообщения после 13 апреля. Также сохраняется запрет на перемещение пассажиров через пропускной пункт Забайкальск — Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия).

С наступлением теплой погоды прекращено движение через реку Амур по понтонной переправе, таким образом, через пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ (Хэйлунцзян) пересечь границу теперь нельзя.

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О сроках восстановления работы пунктов пропуска на российско-китайской границе в пассажирском направлении будет сообщено дополнительно, отметила дипмиссия.

За истекшие сутки в провинции Хэйлунцзян коронавирус подтвержден еще у 79 граждан КНР, прибывших из России. Все зараженные прибыли в Китай из Москвы через Владивосток рейсами российских авиакомпаний с 29 марта по начало апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах. Таким образом, общее число «импортированных» случаев COVID-19 в Хэйлунцзяне выросло до 326.

Кроме того, накануне власти Внутренней Монголии, граничащей с Россией (как и Хэйлунцзян), сообщили, что 12 апреля COVID-19 был диагностирован у 34 граждан КНР, прибывших на территорию района через автомобильный пункт пропуска Забайкальск — Манчжурия.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:10 MSK, 14.04
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