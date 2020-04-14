08:08 (мск), источник: Интерфакс
Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Власти КНР закрыли все наземные погранпереходы на
Власти провинции Хэйлунцзян официально уведомили российскую сторону, что пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) будет
С наступлением теплой погоды прекращено движение через реку Амур по понтонной переправе, таким образом, через пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ (Хэйлунцзян) пересечь границу теперь нельзя.
О сроках восстановления работы пунктов пропуска на
За истекшие сутки в провинции Хэйлунцзян коронавирус подтвержден еще у 79 граждан КНР, прибывших из России. Все зараженные прибыли в Китай из Москвы через Владивосток рейсами российских авиакомпаний с 29 марта по начало апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах. Таким образом, общее число «импортированных» случаев COVID-19 в Хэйлунцзяне выросло до 326.
Кроме того, накануне власти Внутренней Монголии, граничащей с Россией (как и Хэйлунцзян), сообщили, что 12 апреля COVID-19 был диагностирован у 34 граждан КНР, прибывших на территорию района через автомобильный пункт пропуска Забайкальск — Манчжурия.