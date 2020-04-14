Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
50 лет аварии на «Аполлоне-13»Показаны новые снимки с борта космического корабля
Фоторепортажи
18Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения
24Внутри нового инфекционного центра в Новой Москве
16:20 (мск), источник: ТАСС

Начался третий этап тестирования конкурса для школьников «Большая перемена»

Для участия в конкурсе зарегистрировались более 60 тыс. учеников со всей России.

Источник: Большая перемена

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Участники всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» получили доступ к третьему (заключительному) тесту проекта. Об этом сообщила во вторник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

«В третьем тесте ребятам предстоит выбрать любимые школьные предметы, перечислить личные качества и предпочтительные условия будущей работы, а также цели и ценности, которые для них важны», — приводит пресс-служба слова генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова.

Читайте также
Бесплатные интернет-сервисы появятся в России с 1 апреля

Он уточнил, что для участия в конкурсе зарегистрировались более 60 тыс. учеников из всех регионов России. В пресс-службе напомнили, что заочный этап конкурса начался 31 марта.

Конкурс «Большая перемена» запустил 28 марта первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Отбор включается в себя дистанционный этап, а также очные полуфиналы и финал. 300 победителей в номинации для десятиклассников получат призовой миллион рублей, который можно будет использовать для оплаты обучения в ведущих вузах страны, а также дополнительно пять баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. 300 лучших учеников 8−9 классов смогут рассчитывать на призовые 200 тыс. рублей для оплаты обучения в средних специальных учебных заведениях.

Конкурс «Большая перемена» входит в платформу «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия — страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

 Немцы назвали это место "рассадником коронавируса" в Европе
Правда ли, что зараженных коронавирусом больше, чем нам говорят
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч
Экономисты призвали бороться с кризисом раздачей денег населению
Эксперты рассказали, как защитить себя от вируса в транспорте
Трамп заявил о готовности отправить в Россию медоборудование
Над Данией появилось необычное гало (фото)
Россияне перешли на альтернативные средства дезинфекции
Здоровье
Что и как запасти, чтобы пережить эпидемию: советы американских спасателей Узнайте, что нужно купить, чтобы выжить в изоляции и снизить риск заражения коронавирусом.
Hi-Tech
Лучшие игры, чтобы скрасить карантин (10 вариантов) Время приключений!
Авто
Как поменялись законы в связи с пандемией коронавируса Уследить за изменениями в законодательстве сегодня непросто — каждый день принимают новые меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, которые напрямую касаются автомобилистов. Авто Mail.ru подготовил подборку самых свежих нововведений.
Кино
В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание пандемии В шоу «Тэриус у меня за спиной» инфицирование происходит за пять минут при контакте с зараженным
Новости партнеров
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Спасти не удается: главврач Коммунарки рассказал о ситуации с вирусом
Бабкина вышла из комы, но потеряла способность говорить
Gnezdo.ru
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Легендарной Анжелике - 80 лет: как она выглядит
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Леди
В моду вошли платья-подушки (в самом прямом смысле слова) Пижама уже надоела: предлагаем примерить новый тренд из социальных сетей.
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Лолита попала в психбольницу
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Коронавирус пришел за Винокуром
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь