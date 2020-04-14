Российские математики пророчат нескорую победу над коронавирусом

«Есть разные экспертные мнения: одни считают, что на преодоление эпидемии понадобятся недели, другие говорят о месяцах», — сказал Лихачев в своем видеообращении к работникам атомной отрасли РФ.
«Наши математики из федеральных ядерных центров тоже подключились к этой работе и создали собственные компьютерные модели развития ситуации. По их мнению, рассчитывать на быструю победу нам не приходится», — добавил он.
В российских федеральных ядерных центрах, занятых разработками в области ядерного оружия, исторически существует мощная математическая и компьютерная база.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались. В России более 21,1 тысячи случаев, умерли 170 человек.