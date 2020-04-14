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11:33 (мск), источник: РИА Новости

Российские математики пророчат нескорую победу над коронавирусом

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Специалисты федеральных ядерных центров, входящих в структуру Росатома, создали свои компьютерные модели распространения коронавируса в РФ и на их основе пришли к выводу, что скорой победы над инфекцией ждать не стоит, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

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Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 925 811 +71 347
Скончалось119 818 +5 487
Выздоровело458 565 +23 491
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:50 MSK, 14.04
Источник: Агентство «Москва»

«Есть разные экспертные мнения: одни считают, что на преодоление эпидемии понадобятся недели, другие говорят о месяцах», — сказал Лихачев в своем видеообращении к работникам атомной отрасли РФ.

«Наши математики из федеральных ядерных центров тоже подключились к этой работе и создали собственные компьютерные модели развития ситуации. По их мнению, рассчитывать на быструю победу нам не приходится», — добавил он.

В российских федеральных ядерных центрах, занятых разработками в области ядерного оружия, исторически существует мощная математическая и компьютерная база.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались. В России более 21,1 тысячи случаев, умерли 170 человек.

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