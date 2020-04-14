Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
50 лет аварии на «Аполлоне-13»Показаны новые снимки с борта космического корабля
Фоторепортажи
18Самые потрясающие фотографии серфинга
22«Розовое суперлуние» 2020
11:52 (мск), источник: РИА Новости

Число выздоровевших c COVID-19 за сутки в Петербурге возросло на 85

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выздоровели 85 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число выздоровевших с начала эпидемии — 163 человека, сообщает городской оперативный штаб.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 925 811 +71 347
Скончалось119 818 +5 487
Выздоровело458 565 +23 491
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:50 MSK, 14.04
Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 799 случаев заражения COVID-19. Умерло 4 человека. Выздоровело 163 человека», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, за последние сутки выздоровели 85 человек.

В Петербурге за последние сутки обследованы на коронавирус 4703 человека. На карантине находится 4538 человек, из них 37 — в обсерваторе, 1093 — на самоизоляции, 3408 — контактные.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

 Эксперт ВШЭ: динамика распространения COVID-19 в России изменилась
В ВОЗ рассказали об опасности масок
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч
Российские работодатели задумались о снижении зарплат
Goldman Sachs прогнозирует падение экономики развитых стран
Россияне перешли на альтернативные средства дезинфекции
Минобороны признало неустойчивость перед коронавирусом
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Эксперт рассказал о процедуре получения пособия по безработице
Здоровье
Что и как запасти, чтобы пережить эпидемию: советы американских спасателей Узнайте, что нужно купить, чтобы выжить в изоляции и снизить риск заражения коронавирусом.
Hi-Tech
Как выглядит новый Сбербанк Онлайн (и что он уммет) Компания обновила сайт впервые за 7 лет
Авто
Российские автомобилисты в этом году не меняют резину на летнюю Авто Mail.ru опросил 1,7 тыс. водителей из разных городов России и выяснил, с какими проблемами они успели столкнуться в нерабочий период
Кино
В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание пандемии В шоу «Тэриус у меня за спиной» инфицирование происходит за пять минут при контакте с зараженным
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла ребенка Телеведущая дала откровенное интервью
Леди
В моду вошли платья-подушки (в самом прямом смысле слова) Пижама уже надоела: предлагаем примерить новый тренд из социальных сетей.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь