11:52 (мск), источник: РИА Новости
Число выздоровевших c COVID-19 за сутки в Петербурге возросло на 85
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. В
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
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По данным оперштаба, за последние сутки выздоровели 85 человек.
В Петербурге за последние сутки обследованы на коронавирус 4703 человека. На карантине находится 4538 человек, из них 37 — в обсерваторе, 1093 — на самоизоляции, 3408 — контактные.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.