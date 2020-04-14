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14:21 (мск), источник: Интерфакс

Россияне рассказали, что в первую очередь сделают после отмены режима самоизоляции

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Выход на прогулку в парк или на природу станет первым шагом, который предпримет каждый четвертый россиянин (23%) после того, как в РФ будет завершен режим самоизоляции, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие во вторник в «Интерфакс».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 930 780 +70 769
Скончалось120 450 +5 467
Выздоровело462 061 +23 545
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:10 MSK, 14.04
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Исследование показало, что больше всего на природу после самоизоляции захочет вырваться молодежь в возрасте до 24 лет — 26% респондентов данной возрастной категории.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Следующим по важности шагом, который следует предпринять после длительного сидения дома, является поход в парикмахерскую или в салон красоты. Согласно опросу, это является приоритетом для каждого десятого россиянина, а среди респондентов в возрасте 45 лет и старше в салон красоты после отмены ограничений хотят отправиться 15%. При этом мужчины в желании стать красивее ненамного уступают женщинам — 9% и 10% респондентов соответственно.

Исследование показало, что как только завершится режим самоизоляции, 9% россиян первым делом отправятся в спортзалы, среди опрошенных в возрасте до 24 лет эта доля составляет 14%.

По данным Superjob.ru, выехать на дачу или в деревню сразу захотят 7% россиян.

Согласно опросу, приоритет покупкам в магазинах после того, как завершится вынужденное сидение дома, отдадут лишь 3% сограждан, больше всего об этом мечтают респонденты в возрасте 25−34 лет (4%), среди россиян, имеющих доход менее 30 тыс. рублей в месяц, считают первым делом пойти в магазин после самоизоляции 5% опрошенных.

Опрос был проведен 6—11 апреля среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 341 населенном пункте, во всех федеральных округах РФ.

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Во время загрузки произошла ошибка.
14:49 (мск)© Ньюстюб
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