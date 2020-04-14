Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
50 лет аварии на «Аполлоне-13»Показаны новые снимки с борта космического корабля
Фоторепортажи
28Полдень в пустых городах
18Самые потрясающие фотографии серфинга
15:38 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты рассказали, как защитить себя от вируса в транспорте

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Эксперты сервиса путешествий рассказали, как обезопасить себя от вируса в общественном транспорте, если поездку нельзя отложить, сообщает Туту.ру.

Коронавирус COVID-19
15:50 (мск)«Паспорт» на время пандемии: как тесты на антитела могут помочь вернуться на работу до конца карантина
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 934 583 +71 177
Скончалось120 863 +5 638
Выздоровело464 398 +23 699
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:21 MSK, 14.04
Источник: РИА Новости

Главный источник заражения — люди. Чем меньше социальных контактов, тем меньше риск заражения.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Ездить сейчас на общественном транспорте — не лучшая идея. Электрички и автобусы опаснее поездов и самолетов», — утверждает Виктория Валикова, врач-инфекционист, специалист по тропической медицине и организации здравоохранения в странах с ограниченными ресурсами.

В среднем в апреле сейчас в поезде около 220 человек, в самолете — 150, в автобусе — 40−50.

Система вентиляции в поезде дует в каждое купе, а дальше воздух из коридора забирается в УФ-блок, то есть заразиться можно от соседа и маловероятно — от пассажира из соседнего купе и очень маловероятно — от остальных. Плюс, по новым протоколам уборки, ручки, столики и прочее оборудование протирают санитайзерами перед выездом поезда и во время пути.

В среднем в вагон электрички может набиться 200−250 человек, а вагонов 10−12. Около 200 человек едет в утренний час пик в среднем, но это именно в самый час-пик на въезде в Москву.
Новость
Вирус жадности. Как спекулянты и жулики наживаются на коронавирусе

«Если есть возможность, выбирайте для поездки время, когда нагрузка на транспорт минимальна: днем, поздним вечером или очень ранним утром, — советуют эксперты. —  Во время поездки не касайтесь лица, избегайте тесного контакта с чихающими или кашляющими людьми, после выхода из салона продезинфицируйте руки салфеткой или антисептиком. По завершении поездки переоденьтесь, а “дорожную” одежду постирайте».

Все транспортные компании ужесточили контроль за чистотой автобусов. «Водители неоднократно в течение дня протирают дезинфицирующими средствами все поручни, ручки дверей и сидения на конечных остановках, — рассказывает президент Ассоциации работников транспорта и туризма Ростовской Области Ирина Ал Зирки. — По окончании рабочей смены проводится проветривание автобусов, влажная уборка салона, а также повторная профилактическая дезинфекция».

24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии
Справка
Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросыСергей Собянин утвердил порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Москве в период режима повышенной готовности
Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в Москве
Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 13.04
 Эксперт ВШЭ: динамика распространения COVID-19 в России изменилась
В ВОЗ рассказали об опасности масок
Коронавирус COVID-19
«Паспорт» на время пандемии: как тесты на антитела могут помочь вернуться на работу до конца карантина
Коронавирус: Испания и Италия ослабляют карантин
Президент РФ заявил, что пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч
Российские работодатели задумались о снижении зарплат
Трамп заявил о готовности отправить в Россию медоборудование
Россияне перешли на альтернативные средства дезинфекции
Россияне рассказали о своих планах после отмены самоизоляции
Дождь помог потушить пожар в Чернобыльской зоне
Минобороны признало неустойчивость перед коронавирусом
Здоровье
Что и как запасти, чтобы пережить эпидемию: советы американских спасателей Узнайте, что нужно купить, чтобы выжить в изоляции и снизить риск заражения коронавирусом.
Hi-Tech
Лучшие игры, чтобы скрасить карантин (10 вариантов) Время приключений!
Авто
Как поменялись законы в связи с пандемией коронавируса Уследить за изменениями в законодательстве сегодня непросто — каждый день принимают новые меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, которые напрямую касаются автомобилистов. Авто Mail.ru подготовил подборку самых свежих нововведений.
Кино
В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание пандемии В шоу «Тэриус у меня за спиной» инфицирование происходит за пять минут при контакте с зараженным
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Борис Грачевский забрал жену и сына из роддома Счастливый папа устроил дома яркий праздник (фото)
Леди
В моду вошли платья-подушки (в самом прямом смысле слова) Пижама уже надоела: предлагаем примерить новый тренд из социальных сетей.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь