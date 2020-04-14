Эксперты рассказали, как защитить себя от вируса в транспорте

Главный источник заражения — люди. Чем меньше социальных контактов, тем меньше риск заражения.
«Ездить сейчас на общественном транспорте — не лучшая идея. Электрички и автобусы опаснее поездов и самолетов», — утверждает Виктория Валикова,
В среднем в апреле сейчас в поезде около 220 человек, в самолете — 150, в автобусе — 40−50.
Система вентиляции в поезде дует в каждое купе, а дальше воздух из коридора забирается в
«Если есть возможность, выбирайте для поездки время, когда нагрузка на транспорт минимальна: днем, поздним вечером или очень ранним утром, — советуют эксперты. — Во время поездки не касайтесь лица, избегайте тесного контакта с чихающими или кашляющими людьми, после выхода из салона продезинфицируйте руки салфеткой или антисептиком. По завершении поездки переоденьтесь, а “дорожную” одежду постирайте».
Все транспортные компании ужесточили контроль за чистотой автобусов. «Водители неоднократно в течение дня протирают дезинфицирующими средствами все поручни, ручки дверей и сидения на конечных остановках, — рассказывает президент Ассоциации работников транспорта и туризма Ростовской Области Ирина Ал Зирки. — По окончании рабочей смены проводится проветривание автобусов, влажная уборка салона, а также повторная профилактическая дезинфекция».