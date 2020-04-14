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15:50 (мск), источник: РИА Новости

В Японии общее число заразившихся коронавирусом достигло 8739 человек

ТОКИО, 14 апр — РИА Новости. Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Японии за сутки выросло на 336 человек, в том числе на 161 в Токио, а общее число инфицированных достигло 8,7 тысячи, передает телеканал NHK, который суммирует данные местных администраций.

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РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 934 583 +71 177
Скончалось120 863 +5 638
Выздоровело464 398 +23 699
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:21 MSK, 14.04
Источник: AFP 2020

Среди 8739 человек, тесты у которых выявили COVID-19, числятся 712 бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, простоявшего более полутора месяца из-за карантина в японском порту Йокогама.

Скончалось в Японии 169 человек, у которых был коронавирус, 158 находятся в тяжелом состоянии. В то же время 1497 человек считаются выздоровевшими и выписаны из больниц.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались.

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