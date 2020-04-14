В Японии общее число заразившихся коронавирусом достигло 8739 человек

Среди 8739 человек, тесты у которых выявили COVID-19, числятся 712 бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, простоявшего более полутора месяца
Скончалось в Японии 169 человек, у которых был коронавирус, 158 находятся в тяжелом состоянии. В то же время 1497 человек считаются выздоровевшими и выписаны из больниц.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались.