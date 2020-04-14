Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров

Речь идет о распространении вируса внутри медучреждений, где концентрация заразившихся выше, чем в других местах. Об исследовании упомянул главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Бриков в эфире телеканала «Россия 24».
Ученые CDC пришли к выводу, что коронавирус широко распространяется в воздухе и может сохранять свою жизнеспособность на различных предметах до нескольких дней. Кроме того, специалисты установили, что распространение вируса COVID-19 активнее и быстрее в местах скопления тяжелобольных, то есть в отделениях интенсивной терапии. Поэтому врачи, работающих в этих отделениях должны применять более строгие меры защиты, заключают ученые.
По последним данным, коронавирусом заразились почти 2 млн человек по всему миру. Количество летальных случаев превысило 120 тыс. В России подтверждены более 21 тыс. случаев заражения. Для борьбы с пандемией власти просят людей не выходить на улицу, а в случае необходимого выхода из дома соблюдать социальную дистанцию 1,5 м.