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17:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров

Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 935 646 +65 570
Скончалось120 914 +4 862
Выздоровело464 995 +23 672
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:31 MSK, 14.04
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Речь идет о распространении вируса внутри медучреждений, где концентрация заразившихся выше, чем в других местах. Об исследовании упомянул главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Бриков в эфире телеканала «Россия 24».

Ученые CDC пришли к выводу, что коронавирус широко распространяется в воздухе и может сохранять свою жизнеспособность на различных предметах до нескольких дней. Кроме того, специалисты установили, что распространение вируса COVID-19 активнее и быстрее в местах скопления тяжелобольных, то есть в отделениях интенсивной терапии. Поэтому врачи, работающих в этих отделениях должны применять более строгие меры защиты, заключают ученые.

По последним данным, коронавирусом заразились почти 2 млн человек по всему миру. Количество летальных случаев превысило 120 тыс. В России подтверждены более 21 тыс. случаев заражения. Для борьбы с пандемией власти просят людей не выходить на улицу, а в случае необходимого выхода из дома соблюдать социальную дистанцию 1,5 м.

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