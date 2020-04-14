Псковским медиками передали сто тысяч масок

Так, псковская городская больница, станция скорой медицинской помощи и Великолукская межрайонная больница получат по восемь тысяч масок.
«Такая помощь нам очень нужна, и мы за нее благодарны. (…) Персонал тоже должен быть всегда в строю и защищен, контактируя с пациентами», — сказала главврач Великолукской детской городской больницы Светлана Шумаркина.
Средства индивидуальной защиты региону передал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Ранее он сообщил о передаче регионам автомобилей для медицинских работников. Транспорт уже получили в Чувашии, Краснодарском и Алтайском краях, в
По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в Псковской области увеличилось до 23. Всего в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения в 82 регионах.