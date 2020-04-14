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18:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Псковским медиками передали сто тысяч масок

«Единая Россия» передала Псковской области сто тысяч медицинских масок, они будут распределены между медучреждениями всех районов. Об этом сообщается на сайте партии во вторник, 14 апреля.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:41 MSK, 14.04
Источник: РИА "Новости"

Так, псковская городская больница, станция скорой медицинской помощи и Великолукская межрайонная больница получат по восемь тысяч масок.

«Такая помощь нам очень нужна, и мы за нее благодарны. (…) Персонал тоже должен быть всегда в строю и защищен, контактируя с пациентами», — сказала главврач Великолукской детской городской больницы Светлана Шумаркина.

Средства индивидуальной защиты региону передал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Ранее он сообщил о передаче регионам автомобилей для медицинских работников. Транспорт уже получили в Чувашии, Краснодарском и Алтайском краях, в Ханты-Мансийского автономном округе, Москве и Московской области.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в Псковской области увеличилось до 23. Всего в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения в 82 регионах.

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