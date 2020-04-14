Китайские врачи высоко оценили действия России в борьбе с коронавирусом

«СМИ также повели себя правильным образом, так как COVID-19 является совершенно новым типом вируса, с которым столкнулось человечество, то все мы совместно находимся в процессе исследования (ситуации)», — сказал он.
Китай направил в Россию группу из десяти специалистов для оказания помощи в связи с COVID-19. По данным китайского посольства, медики прибыли в Москву 11 апреля.
Пандемия COVID-19
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) проник в 185 стран на всех континентах, за исключением Антарктиды. По информации ВОЗ, в мире зарегистрировано как минимум 1,8 миллиона заболевших, свыше 113 тысяч из них погибли.
В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заразились почти два миллиона человек, более 120 тысяч умерли. Наибольшее число жертв — в США, Италии, Испании и Франции. Китай — изначальный эпицентр вспышки — уже заявил о победе над эпидемией.
В России COVID-19 диагностировали у 21 102 человек, 1694 вылечились, 170 пациентов скончались. В столице и большинстве других регионов действует режим всеобщей самоизоляции. Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости.
С 15 апреля для поездок по Москве на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед, потребуются цифровые пропуска. Оформить документы можно начиная с понедельника на nedoma.mos.ru, а также по телефону