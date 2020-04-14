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17:36 (мск), источник: РИА Новости

Китайские врачи высоко оценили действия России в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российское правительство и власти Москвы приняли своевременные и эффективные меры для борьбы с распространением коронавируса, заявил РИА Новости член делегации китайских медэкспертов, руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хэйлунцзян Ван Кайли.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 942 360 +72 284
Скончалось121 726 +5 674
Выздоровело465 073 +23 750
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:41 MSK, 14.04
Источник: РИА Новости

«СМИ также повели себя правильным образом, так как COVID-19 является совершенно новым типом вируса, с которым столкнулось человечество, то все мы совместно находимся в процессе исследования (ситуации)», — сказал он.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Китай направил в Россию группу из десяти специалистов для оказания помощи в связи с COVID-19. По данным китайского посольства, медики прибыли в Москву 11 апреля.

Пандемия COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) проник в 185 стран на всех континентах, за исключением Антарктиды. По информации ВОЗ, в мире зарегистрировано как минимум 1,8 миллиона заболевших, свыше 113 тысяч из них погибли.

В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заразились почти два миллиона человек, более 120 тысяч умерли. Наибольшее число жертв — в США, Италии, Испании и Франции. Китай — изначальный эпицентр вспышки — уже заявил о победе над эпидемией.

В России COVID-19 диагностировали у 21 102 человек, 1694 вылечились, 170 пациентов скончались. В столице и большинстве других регионов действует режим всеобщей самоизоляции. Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости.

С 15 апреля для поездок по Москве на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед, потребуются цифровые пропуска. Оформить документы можно начиная с понедельника на nedoma.mos.ru, а также по телефону +7 (495) 777−77−77 или через СМС на номер 7377. При этом для передвижения по городу пешком — при соблюдении введенных ранее мер — разрешение не нужно.

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