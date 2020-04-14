Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
50 лет аварии на «Аполлоне-13»Показаны новые снимки с борта космического корабля
Фоторепортажи
18Самые потрясающие фотографии серфинга
24Внутри нового инфекционного центра в Новой Москве
19:47 (мск), источник: Известия

Надежду Бабкину вывели из искусственной комы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, находится в сознании. Об этом ТАСС во вторник, 14 апреля, сообщил ее концертный директор Сергей Горох.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 945 055 +72 982
Скончалось121 897 +5 799
Выздоровело465 752 +23 932
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:51 MSK, 14.04
Источник: РИА "Новости"

«Надежда Георгиевна в сознании, стабильна, с хорошей положительной динамикой», — заявил он, отвечая на вопрос о том, вышла ли артистка из искусственной комы.

О госпитализации певицы стало известно 6 апреля. По словам источников «Известий», Бабкина почувствовала себя плохо 1 апреля, «скорая» увезла ее в платную клинику. По некоторым данным, артистка находилась в тяжелом состоянии и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на фоне двусторонней пневмонии у нее обострились хронические заболевания.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Представитель артистки утверждает, что у Бабкиной взяли тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.

7 апреля депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что певицу поместили в медикаментозную кому. 9 апреля пресс-секретарь артистки Александр Велор уточнил, что Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс.

11 апреля сообщалось, что Бабкину рассчитывают снять с ИВЛ и «перевести на кислород». При этом известно, что состояние артистки остается по-прежнему тяжелым, но перестало ухудшаться.

По данным на 14 апреля, в России зарегистрировано 21 102 заразившихся COVID-19. Общее число летальных исходов в стране составляет 170.

Справка
Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросыСергей Собянин утвердил порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Москве в период режима повышенной готовности
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 13.04
 Трудовые осложнения: четверть компаний планируют снижать зарплаты
Замечательный сосед: кто травит больных COVID-2019 в российской глубинке
Коронавирус COVID-19
ВОЗ: пик заражений коронавирусом не пройден
«Паспорт» на время пандемии: как тесты на антитела могут помочь вернуться на работу до конца карантина
Коронавирус: Испания и Италия ослабляют карантин
Президент РФ заявил, что пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне COVID
Экономисты призвали бороться с кризисом раздачей денег населению
Австралиец, потерявший работу из-за пандемии, стал миллионером
COVID-19 может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров
Эксперты рассказали, как защитить себя от вируса в транспорте
Здоровье
Что и как запасти, чтобы пережить эпидемию: советы американских спасателей Узнайте, что нужно купить, чтобы выжить в изоляции и снизить риск заражения коронавирусом.
Hi-Tech
Найден способ «входить во сны» Ученые научились во время сна улучшать состояние человека с помощью ароматов и звуков
Авто
Возить родственников на работу запрещено, а на дачу — можно Автор закона о штрафах за нарушения режима самоизоляции в Москве Кирилл Щитов объяснил Авто Mail.ru, как действовать водителям в спорных ситуациях, чтобы не «попасть» на 5000 рублей
Кино
Христич играет Пугачеву в новом сериале: первые фото в образе Многосерийный детектив «Охота на певицу» расскажет об одном из самых громких дел времен СССР
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Борис Грачевский забрал жену и сына из роддома Счастливый папа устроил дома яркий праздник (фото)
Леди
В моду вошли платья-подушки (в самом прямом смысле слова) Пижама уже надоела: предлагаем примерить новый тренд из социальных сетей.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь