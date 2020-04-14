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23:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах

В городе Сиэтл (штат Вашингтон) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку — 44-летней американке Дженнифер Халлер. О своих ощущениях после введенной вакцины и об эффектах препарата испытательница рассказала The Telegraph.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 978 769 +72 834
Скончалось125 196 +6 573
Выздоровело470 747 +24 411
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:20 MSK, 14.04
Источник: Агентство «Москва»

По словам женщины, она не осознавала в полной мере, что участвует в этом рискованном эксперименте. Сначала участницу попросили ознакомиться с рисками, которые могут повлечь клинические испытания. Сам препарат с номером мРНК-1273, по словам Халлер, был похож на прививку от гриппа. Она отметила, что у нее не возникло никакой боли или раздражения от инъекции. «Мне очень важно было стать полезной», — подчеркнула женщина.

Американка также описала то, что происходило с ней после вакцинации.

В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом все — после этого все было хорошо.
Дженнифер Халлер
Что полезно знать
Если сидишь дома

The Telegraph пояснила, что из соображений безопасности женщину оставили на карантине. Через некоторое время ей повторно введут вакцину, как и остальным 44 испытуемым, участвующим в научном эксперименте. За ними будут наблюдать врачи до весны следующего года.

Ранее мРНК-1273 тестировали на животных. После положительных результатов ученые решили ввести лекарство человеку, пишет The Telegraph.

11 апреля сообщалось, что российскому научному сотруднику ГНЦ ВБ «Вектор» Алексею Кабанову ввели тестовый вариант вакцины от коронавируса. Он также описал этапы эксперимента, направленного на борьбу с COVID-19.

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